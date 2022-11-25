iPhone15將成首部「無鍵」手機？Apple零件供應商意外曝新機賣點

iPhone 15｜雖然距離 Apple 下一部新 iPhone、即 iPhone 15 系列的發表，最少還有 9 個月時間，但市場不同單位都非常努力挖掘下一代 iPhone 上可能登場的新功能，今次來自供應鏈的消息更曝光了 iPhone 15 按鍵方面的重磅賣點！



iPhone 15 高階型號將是「無鍵」智能手機？

雖然在 iPhone X 改用全面屏幕後，新推出的 iPhone 系列作品就再沒有 Home 鍵，然而 iPhone 的音量控制、開關仍然是實體按鍵，與外界流傳一段時間的「無鍵」設計還有一大段距離；不過這個情況去到 2023 年上市的 iPhone 15 系列時或將有變。

用於 iPhone、MacBook 中的 Taptic Engine 就是由 Apple 與 Cirrus Logic 合作開發（圖 iFixit）

Apple 長久以來合作的其中一個半導體零件供應商 Cirrus Logic，在最近的一份致持份者的公開信件中提到，他們將會在為一「策略合作夥伴」提供最新型的 HPMS（高性能混合訊號） 晶片、以在 2023 年的後半年推出手機之用，而所謂的 HPMS，其實亦即用以控制 MacBook、iPhone 中震動引擎 Taptic Engine 的調控單元。

根據紀錄，Cirrus Logic 為 Apple 提供的 Taptic Engine 被廣泛用於新型 MacBook 以及 iPhone 當中，其中在 MacBook 中更能以震動完美摸擬到用戶在 TrackPad 上按壓的回饋手感，故外界傾向相信今次 Cirrus Logic 提供的新零件，就是用於 iPhone 15 系列之上，而作用就是將原有的實體按鍵淘汰、做就業界首部無按鍵的智能手機。

只有 iPhone 15 Pro、Ultra 才有無鍵設計？

來自英國巴克萊銀行的兩位分析師 Blayne Curtis 以及 Tom O'Malley 相繼確認了今次的消息，而且都認為 Cirrus Logic 的新零件就是要為 iPhone 15 系列的無按鍵設計預備。

而在較早之前，一向對 Apple 內部消息十分靈通的證券行分析師郭明錤亦曾預告 iPhone 15 系列將採用此設計，不過就只限於當中兩部高階型號，亦即 iPhone 15 Pro 以及 iPhone 15 Ultra，如果想體驗一下新設計的話，看來要準備儲錢了。

iPhone 位於機身左上角的靜音鍵似乎難以換上震動觸控鍵（圖 VCFA）

然而話說回頭，iPhone 上的實體按鍵並不止得音量控制以及開關鍵而已，位於機身左上角的靜音鍵絕對堪稱經典，然而其卻是以上下撥動作為操作模式，主要方便用即使不用目測、單靠手指觸摸都能夠知道手機已經設為靜音與否，要以震動觸控鍵將之徹底淘汰或者有一定難度。