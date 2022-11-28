日本旅遊SIM｜日本開關多時、香港隔離措施又放寬，香港人近來出發遊日的不在少數，而外遊基本必備的上網方案競爭激烈，更是越出越平價，最近有 2 大新方案，每日平均支出都不到＄10 水平，非常抵玩！



SoSIM 一買即變外遊專用SIM、平均一日＄6.6 任用

由 3HK 推出的「百佳SIM」SoSIM，近 2 年以來都是月費儲值卡中數一數二的平價抵玩之選，而除了既有的 SoSIM 客戶可以在原有的 Plan 上加購漫遊日費，SoSIM 近來又推出新的「一卡兩用」方案，在新買的 SoSIM 開卡 48 小時內，可以選擇其作為本地卡或外遊專用卡使用。

如果選擇將新購買的 SoSIM 作為外遊用 SIM 卡，原本開卡的＄33 費用就會變成外遊時用到的 5 日數據日費（圖 3HK）

如果選擇將新購買的 SoSIM 作為外遊用 SIM 卡，原本開卡的＄33 費用就會變成外遊時用到的 5 日數據日費，平均計算每日付出僅＄6.6，可以用於亞太區共 24 個旅遊熱點，包括日本、台灣、韓國、新加坡、泰國等等，每日公平使用量為 500MB，用完後會限速至 128kbps，但依然可以無限上網；而除了外遊數據之外，又另外加入了 3GB 的本地數據，即使在上機前要作最後的設定／查詢資料都綽綽有餘。

是次的「轉換優惠」其實有點像 SoSIM 的開卡宣傳，在用完外遊數據之後，用戶依然可以保留 SoSIM，並增值使用卡內原有的＄33／60GB 本地數據等方案，但往後加購的漫遊日費方案就要回復至原價了。

LuckySIM 日韓用卡、每日＄7.2

SoSIM 的平均日費價格的確是平絕全港，但缺點倒也十分明顯 － 只有 5 日選擇，去一個長一點的 Trip 都未必夠用。

Lucky SIM 日韓 8 日無限數據 4G SIM 卡（圖 LuckySIM）

如果要去日本／韓國，又需要更長時間的外遊數據，近日 MNVO 著名品牌 LuckySIM 亦推出了日韓專用的 8 日 SIM 卡，內裡包括了 4GB 的 FUP 數據，即同樣是平均每日 500MB，然而在 FUP 用完之後，依然可以限速 512kbps 作無限上網，速度與彈性上比 SoSIM 更勝一籌。

Lucky SIM 日韓 8 日卡的價錢普遍零售價為＄58，在某信用卡限時優惠平台更見到低至＄48（App 截圖）

而在價錢方面，Lucky SIM 日韓 8 日卡的價錢普遍零售價為＄58，平均每日支出為＄7.2 左右，記者在某信用卡限時優惠平台更見到低至＄48，即每日僅＄6，論抵玩暫時真的無其他 SIM 卡可出其右。