Westlife演唱會HKTicketing公售｜6大搶票心得提升機會｜附連結｜愛爾蘭天團Westlife終於來港開show，今次將於2023年2月於亞洲國際博覽館 Arena舉行，而且今次只開一場，各位fans要準備搶票了。



愛爾蘭傳奇美聲天團 Westlife 世界巡演「The Wild Dreams Tour」再度來港，於2023年2月14日（星期二）於亞洲國際博覽館 Arena舉行。門票由港幣699元起，於2022年12月1日（四）上午10時起於HKTicketing快達票網站公開發售。究竟如何入會搶先購票？如何在公售提升搶飛機會？其實如果能夠學懂以下多個技巧，可提升搶飛機會。

Westlife演唱會 12月1日於HKTicketing公售

記者早在之前於快達票ERROR及張敬軒信用卡優先售票、公售都成功搶購多張軒公演唱會門券，當然第一時間與大家分享搶購心得。

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Westlife The Wild Dreams 世界巡迴演唱會直購連結：https://premier.hkticketing.com/shows/show.aspx?sh=WESTL0223

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括鄭伊健、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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Westlife The Wild Dreams 世界巡迴演唱會 香港站 何時舉行？ 「Westlife The Wild Dreams 世界巡迴演唱會」將於2023年2月14日（共1場） Westlife The Wild Dreams 世界巡迴演唱會 香港站 於哪個場地舉行？ AsiaWorld-Arena, 亞洲國際博覽館 舉行 Westlife The Wild Dreams 世界巡迴演唱會 香港站 門券詳情？ 門票價格為$1299、$999、$699、$599、輪椅人士$999 Westlife The Wild Dreams 世界巡迴演唱會 香港站 購買詳情？ 2022年12月1日早上10時於HKTicketing快達票網站開售，購買連結及心得

成功搶購6大心得



技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功購票，當然開多幾個browser有著數，可是系統識得detect重複開啟頁面而停止refresh，因此建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，加上各瀏覽器的「私隱模式」broswer，合共可開6個頁面同時嘗試登入。

上次MIRROR演唱會優先飛都是在Cityline上開售

一台電腦開4－6個broswer同一時間數「321」是最基本的做法。

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電腦外，手機亦最好安裝Urbtix app同時搶。

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

👇👇必睇Urbtix成功購票過程及技巧（以鄭伊健演唱會作示範）👇👇

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技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜9:55時準時入網

開售當日，因為HKTicketing會將10時準時開售，因為只得10分鐘時間購買，可以可以考慮早5分鐘入去，等待10時才refresh頁面購買。安全計，早上09：55分開始準備入網才是上策，有機會10點正一開閘立刻入到去購票網買飛。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時10點入閘。

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技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。