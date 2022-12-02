AI 繪圖｜近期不同的人工智能（AI）繪圖算法熱爆網絡，但對於一般用家而言仍然存在著一定門檻，尤其每次要用一連串的「咒語」（即繁重複雜的關鍵字指令）教導 AI 作畫，實在令不少人卻步。



但隨著 AI 潮流越發熾熱，不少 Apps 的開發商都加入戰團，務求令整個繪畫過程變得更加無痛，一向為女生愛用的相片美化 App《美圖秀秀》的新功能更堪稱零門檻、零成本！

美圖秀秀 AI 作畫功能實試、3 步將相片變動漫風格

近日AI繪畫功能開始在各大手機平台以 Apps 的方式上架，有的甚至需要以月費訂閱，但《美圖秀秀》新加入的測試版 AI 繪畫功能只要安裝 Apps 後就能使用，費用全免，而且只需要簡單 3 個步驟，就能夠將相片變成不同的動漫風格。👇👇👇

AI 繪畫不止得人像？

《美圖秀秀》是次加入的 AI 繪圖功能，其實就是美圖方面預先為用戶定義了極大量教導電腦作畫的參數，再讓電腦參照用戶上載的圖片進行繪圖，所以即使不斷重覆繪畫操作《美圖秀秀》AI 所產生的畫像變化都相當少。

對比 Midjourney、Stable Diffusion 等 AI 作畫工具，自然是減少了隨機性帶來的樂趣，然而也為不諳 AI 技術的用戶有一個更低門檻的方法製作自己的動漫風畫像。

另一方面，《美圖秀秀》這個 AI 雖然是以人像為最主要的辨識對象，同時可以辨識到不同的事物，例如寵物，只不過準繩度就相對偏低，例如會有將貓認作狗，又或是將陰影當成是另一隻寵物等情況，有興趣的用戶不妨多試導入不同的相片，結果或者令你驚喜。