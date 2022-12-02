一踏入 12 月，天氣突然由 27~29 °C 降至 16～18 度。氣溫急降很多人都未能適應，而豐澤和友和都同時推出保暖產品的優惠，包括暖風機﹑浴室寶﹑充酒式暖爐等，趁天氣剛轉涼現在入手剛剛好。



天文台預測，香港受季候風補充影響，下週早上天氣持續清涼。未來 9 日的天氣都會維持在 16～23 度之間，部分地區錄得最低氣溫 13.6 度，為入冬以來的最低紀錄。

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豐澤由即日起至 12 月 4 日，推出「豐澤快閃購」優惠，多款保暖產品以震撼價推出，包括 MIDEA 陶瓷搖擺暖風機減$280﹑German Pool 移動浴室寶減 $322﹑Philips RO純淨即熱水機減$500。

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友和同步都推出保暖產品優惠，電暖氈﹑暖風機﹑多功能家電﹑浴室寶都有折扣，低至 47 折。當中，大熱的 Dyson HP09 三合一甲醛暖風空氣清新機都有優惠，使用轉數快支付可以再減 3%，減至 $6,771。

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