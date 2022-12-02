PS5預訂｜毋須抽籤 官方終於有得預訂！11連鎖店開放預購｜附連結
PS5 12月預訂｜PS5推出近2年，仍然一機難求。之前不是抽籤便要與人搶購，不少機迷仍未成功入手。不過最近Playstation官方公布由12月起開放預訂，只需要前往指定網站或連鎖店便可以預購，最快聖誕節前便可以取貨。
臨近聖誕佳節，PlayStation官方公布由2022年12月3日起，Sony Store及指定經銷商的網上和實體店，將會接受PlayStation 5 (PS5)主機預訂登記，首輪預購最快更可於聖誕佳節前夕取機。
由2022年12月3日起，PS5將會於 Sony Store及指定經銷商開放接受預訂，部份玩家更可於聖誕假日前取得主機，接受預訂之組合包括：
PS5 Console - God of War Ragnarök Bundle（建議售價：HK$4,880）
PS5光碟版主機（建議售價：HK$4,380）
PS5數位版主機（建議售價：HK$3,580）
網上登記預購
Sony Store
豐澤
百老滙
Aeon
香港蘇寧
A3 Digital
2000FUN
Club Shopping
LOG-ON
Unicorn
實體店登記預購
PlayStation Authorized Dealer
Sony Store
豐澤
百老滙
香港蘇寧
2000FUN
Unicorn
「Sony Store」網上登記預購：連結「豐澤」網上登記預購：待更新
「百老滙」網上登記預購：待更新
「Aeon」網上登記預購：待更新
「香港蘇寧」網上登記預購：待更新
「A3 Digital」網上登記預購：待更新
「2000FUN」網上登記預購：待更新
「Club Shopping」網上登記預購：待更新
「LOG-ON」網上登記預購：待更新
「Unicorn」網上登記預購：待更新
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👉PS5主機護殼、新色DualSense手掣開箱｜教你如何換殼、鴛鴦色最型
有用資訊：以往PS5登記抽籤頁面連結（持續更新）
Log-On 登記抽籤連結：待更新
AEON PlayStation 5 主機：
👉PlayStation 5 主機(光碟版) God of War Ragnarök 套裝
👉PlayStation 5 主機(光碟版) God of War Ragnarök 套裝 (附額外DualSense 無線控制器 - 午夜黑)
👉PlayStation 5 主機(光碟版) Horizon Forbidden West 套裝
Apita登記抽籤連結：待更新
PlayStation HK官方抽籤連結（需要PlayStation Plus會員）：待更新
香港Suning抽籤連結：（獲得優先購買資格會員將會收到得獎確認 SMS 及 電郵通知購買安排。）
Sony官方抽籤連結：待更新
Club Shopping 抽籤連結（早前3月31日未能中籤的參加者資料將保留至今次抽籤，應不會再開放登記。之前已登記的玩家，記得留意email有否收到中籤通知）
Fortress抽籤（App登記限定）（中籤的會員將會收到手機短訊SMS通知、沒有中籤的會員亦會收到電郵通知）