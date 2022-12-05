不傷手機電池充電方法｜不論 iPhone 還是 Android，現時都有很多手機加入快叉功能，省去大家等手機叉電的時間。不過，有沒有用家會擔心，快叉會增加電池的負擔，令電池健康度折舊得比較快呢？近日 bilibili（b站）就有主播用兩年時候，使用 40 部 iPhone 和 Android 手機進行測驗，驗證快叉對電池的影響，以及分析如果叉電對電池最好。



2年40部手機實測

b站＠「老师好我叫何同学」頻道為了實測，更自行開發「放電循環」App，使用App控制手機自動叉電和放電，當電量到5％時就會自動叉電，直到叉至 95％ 再斷電使用。一直循環以上過程 500 次，模擬手機使用一年半的情況，再對比快叉和正常叉電 500 次後電池的健康度。

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（圖／b站＠「老师好我叫何同学」）

快叉對電池可能更好

結果分現 iPhone 快叉 500 次後，電池健康度下跌約 12.3％，而正常叉電即下降 11.8％，相差只有 0.5％；Android 方面，快叉的電池健康度下跌約 8.5％，正常叉電即下降8.8％，相差只有0.3％。可見快叉基本上不會應該電池，甚至有機會能比正常叉電有更好的電池壽命。

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另外，手機滿電要拔電源﹑不要太低能量才叉電﹑不要令手機沒電導致關機等，手機叉電的方法眾說紛紜，到底如果做才是最好呢？「老师好我叫何同学」頻道也有進行實測。測試手機電量到 50％後，就馬上使用快叉叉電，結果發現 iPhone 的電池健康度比 5％才叉電多了 4％；Android 的電池即多了 2.5％，可見在50％左右叉電對延長電池壽命有幫助。

資料來源：b站＠「老师好我叫何同学」

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