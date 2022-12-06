PS5 開售兩年，一直都處於短缺狀態，玩家不想等抽籤，就唯有「食炒價」買機。近日日本的夕刊富士新聞，採訪了一名在日本進行炒賣 PS5 的中國商人，其透露 PS5 是歷史上最賺錢的商品（對於炒賣），在兩年間已經帶來 4000 萬日圓（約$226萬）的收入。



夕刊富士採訪一名中國的「轉售商人」劉民華，了解炒賣 PS5 的情況和市場，劉民華對炒賣行為解釋：「供貨不足的廠商才是最大的問題，轉賣是商業的基本」，作為炒賣行為的辯護。

過去在日本發生過買家和炒家在零售商的衝突（Google圖片）

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即使日本的零售商都採用各種方式，盡可能阻撓炒家囤貨，如大型電器銷售連鎖店ヨドバシカメラ只接受日本信用卡支付，而且每人限買一部，但劉民華表示：「購買的規則越多，就代表我們越有利可圖」。原因是，這些購買規則只會降低一般人買到 PS5 的機會，就算中國人沒辦法買，但炒家仍能在 Twitter 上找日本人代買，以每部加 1~2 萬日圓（約$567~$1,135）收購。

炒家拿到這些日本 PS5 後，就以定價兩倍的價格，再賣到中國的零售商。劉民華更表示，在這兩年光是炒 PS5 就賺超過 4000 萬日圓（約$226萬）的收入，認為是歷史上最好賺的商品。看來，就算日本零售商就算用各種方式防止炒賣，但最後的結果也是徒然。

資料來源：夕刊富士

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