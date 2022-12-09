手機充電頭好易壞？經常帶入廁所/浴室用是最大原兇｜7大正確習慣

手機不能充電的話，其實和廢掉沒兩樣。不論 iPhone 或 Android 手機，充電頭都是比其他硬件易壞，可能是經常斷掉充電狀態，或完全充不到電。原來，令充電頭易壞的原因，有機會與用家經常帶手機入廁所使用有關。



不論 iPhone 或 Android 手機，底部的充電頭都是少數會入水的地方，當金屬接點碰到水後，如果沒有及時抹乾，就有機會出現金屬氧化的問題，導致接觸不良而沒法充電。就算手機具有防水功能，但其亦不是完全防水，而且不包括水蒸氣進入機內的情況。因此，如果經常帶入廁所﹑浴室這些濕度高﹑有水蒸氣的地方，充電頭損壞的機會就更大。

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7個保護電池的良好習慣

1）盡量不要拿手機入浴室﹑溫泉﹑桑拿房，因為水蒸氣有機會令充電頭的金屬接點氧化，也有可能令手機內部入水。

2）即使是使用防水手機，充電頭的零件加上防水塗層，但如真的入水或出入有潮濕的地方後，最好也把碰到水的地方弄乾。

3）而使用非防水手機，機身碰到水就應該要馬上擦乾，或用吹風機在適當距離吹吃，特別是充電頭的部分。

現時部分手機的充電零件和底板併合，如損壞的話較難獨立更換，因此要更小心使用（Google圖片）

4）除了要保護手機以防入水外，充電線也不應該濕水。如充電線會帶出街，建議可以放在獨立的袋仔內，以免雨傘／水樽溢出弄濕。

5）盡量不會邊充電邊使用手機，因為經常拉扯有機會損害充電頭的零件，而過熱也會令手機電池壽命縮短。

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6）就算是IPX8的防水級別，防水性能也會隨使用時間衰退，因此不要以為手機防水效果是永遠，盡可能減少手機濕水的機會。

7）除了水，充電頭還有可能會堆積污垢﹑碎屑，因此建議定期使用專用毛刷﹑吹球進行清潔。