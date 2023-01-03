把握最後機會！登記參與AWS 香港re:Cap現場活動、贏取豐富紀念品

AWS re:Invent 為 Amazon Web Services (AWS) 每年於美國舉行的年度科技盛事，展會期間發佈了一系列引領未來的創新技術和服務，邀請全球各個行業、各種規模的客戶及 AWS 合作夥伴分享最新商業創新實踐。



而在 2023 年，AWS 將會在香港舉行精華版本的 re:Invent re:Cap，目前已經進入最後報名階段。

豐富節目內容

AWS re:Invent 香港 re:Cap 將於 2023 年 1 月 17 日於 JW 萬豪酒店舉行，AWS 香港的專家精心準備了 12 場重點演講，為香港觀眾講解在 re:Invent 最新推出的產品及服務，更包括多個即場示範，闡述本地應用例子。

re:Cap 的參加者可現場參觀「互動式展覽」，即場與其他 AWS 用戶及 AWS 專家進行交流，親身了解 AWS 可以如何幫助各行各業的業務增長。

有機會獲贈限量紀念品

在展會中完成簡單任務更有機會獲得 AWS 限量露營燈、不鏽鋼露營杯及美國 re:Invent 限量版 T-Shirt 等。所有禮品數量有限，送完即止。

re:Cap 的活動報名已經進入最後階段，現只剩餘少量位置。有興趣參與此年度科技盛事，把握最後機會，即時登記啦：https://bit.ly/3HWiTQW