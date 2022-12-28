PS5 1月預訂，多網店現貨訂購｜踏入2023年，相信不少機迷都已經成功將PlayStation 5（PS5）入手吧，不過如果仍未入手不要灰心，最近不少官方網店或實體店都有PS5主機預訂或售賣，而且免炒價毋須抽籤，最快翌日有貨。想在新一年有新機打的玩家要留意了！



早前PlayStation官方公布Sony Store及指定經銷商的網上和實體店，將會接受PlayStation 5 (PS5)主機預訂登記，之後更在不同的官方、大型連鎖店都有PS5預購 ，甚至可購買現貨翌日取。究竟現時有什麼網店、地方可以免炒價購入PS5呢？下文為大家總合一下。

（PS5購買資訊持續更新...）

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「Sony Store」網上登記預購：連結



「豐澤」購買PlayStation®5 PS5 戰神：諸神黃昏 遊戲主機連遊戲套裝詳情（分店有售）：連結

「LOG-ON」網上登記預購SONY PlayStation 5 主機 + PULSE 3D 無線耳機組 午夜黑 （取貨日期：2023 年 1 月 19 日） ：連結

「APITA」網上購買 PlayStation®5 戰神：諸神黃昏 遊戲主機連遊戲套裝 (只限太古APITA店自取) 最快翌日取貨：連結

「Club Shopping」網上PlayStation®5 主機 (CFI-1218A 01/C CHASSIS) 及 Motorola G82 5G (6GB+128GB) 購買：連結

「百老滙」網上登記預購：待更新

「Aeon」網上登記預購：待更新

「香港蘇寧」網上登記預購：待更新

「A3 Digital」網上登記預購：待更新

「2000FUN」網上登記預購：待更新

「Unicorn」網上登記預購：待更新

網上登記預購



Sony Store

豐澤

百老滙

Aeon

香港蘇寧

A3 Digital

2000FUN

Club Shopping

LOG-ON

Unicorn

實體店登記預購



PlayStation Authorized Dealer

Sony Store

豐澤

百老滙

香港蘇寧

2000FUN

Unicorn

利用消費券購機最好機會（林勇攝）

PS5銷售點一覽表👇👇



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👉PS5主機護殼、新色DualSense手掣開箱｜教你如何換殼、鴛鴦色最型

有用資訊：以往PS5登記抽籤頁面連結（持續更新）

Log-On 登記抽籤連結：待更新

AEON PlayStation 5 主機：

👉PlayStation 5 主機(光碟版) God of War Ragnarök 套裝

👉PlayStation 5 數位版主機

👉PlayStation 5 主機(光碟版) God of War Ragnarök 套裝 (附額外DualSense 無線控制器 - 午夜黑)

👉PlayStation 5 主機(光碟版) Horizon Forbidden West 套裝

Apita登記抽籤連結：待更新

PlayStation HK官方抽籤連結（需要PlayStation Plus會員）：待更新

香港Suning抽籤連結：（獲得優先購買資格會員將會收到得獎確認 SMS 及 電郵通知購買安排。）

Sony官方抽籤連結：待更新

Club Shopping 抽籤連結（早前3月31日未能中籤的參加者資料將保留至今次抽籤，應不會再開放登記。之前已登記的玩家，記得留意email有否收到中籤通知）

Fortress抽籤（App登記限定）（中籤的會員將會收到手機短訊SMS通知、沒有中籤的會員亦會收到電郵通知）