PS5免抽籤正價現貨訂購懶人包 2023｜5大方法盤點 ｜附連結
PS5 1月預訂，多網店現貨訂購｜踏入2023年，相信不少機迷都已經成功將PlayStation 5（PS5）入手吧，不過如果仍未入手不要灰心，最近不少官方網店或實體店都有PS5主機預訂或售賣，而且免炒價毋須抽籤，最快翌日有貨。想在新一年有新機打的玩家要留意了！
早前PlayStation官方公布Sony Store及指定經銷商的網上和實體店，將會接受PlayStation 5 (PS5)主機預訂登記，之後更在不同的官方、大型連鎖店都有PS5預購 ，甚至可購買現貨翌日取。究竟現時有什麼網店、地方可以免炒價購入PS5呢？下文為大家總合一下。
（PS5購買資訊持續更新...）
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「Sony Store」網上登記預購：連結
「豐澤」購買PlayStation®5 PS5 戰神：諸神黃昏 遊戲主機連遊戲套裝詳情（分店有售）：連結
「LOG-ON」網上登記預購SONY PlayStation 5 主機 + PULSE 3D 無線耳機組 午夜黑 （取貨日期：2023 年 1 月 19 日） ：連結
「APITA」網上購買 PlayStation®5 戰神：諸神黃昏 遊戲主機連遊戲套裝 (只限太古APITA店自取) 最快翌日取貨：連結
「Club Shopping」網上PlayStation®5 主機 (CFI-1218A 01/C CHASSIS) 及 Motorola G82 5G (6GB+128GB) 購買：連結
「百老滙」網上登記預購：待更新
「Aeon」網上登記預購：待更新
「香港蘇寧」網上登記預購：待更新
「A3 Digital」網上登記預購：待更新
「2000FUN」網上登記預購：待更新
「Unicorn」網上登記預購：待更新
網上登記預購
Sony Store
豐澤
百老滙
Aeon
香港蘇寧
A3 Digital
2000FUN
Club Shopping
LOG-ON
Unicorn
實體店登記預購
PlayStation Authorized Dealer
Sony Store
豐澤
百老滙
香港蘇寧
2000FUN
Unicorn
PS5銷售點一覽表👇👇
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👉PS5主機護殼、新色DualSense手掣開箱｜教你如何換殼、鴛鴦色最型
有用資訊：以往PS5登記抽籤頁面連結（持續更新）
Log-On 登記抽籤連結：待更新
AEON PlayStation 5 主機：
👉PlayStation 5 主機(光碟版) God of War Ragnarök 套裝
👉PlayStation 5 主機(光碟版) God of War Ragnarök 套裝 (附額外DualSense 無線控制器 - 午夜黑)
👉PlayStation 5 主機(光碟版) Horizon Forbidden West 套裝
Apita登記抽籤連結：待更新
PlayStation HK官方抽籤連結（需要PlayStation Plus會員）：待更新
香港Suning抽籤連結：（獲得優先購買資格會員將會收到得獎確認 SMS 及 電郵通知購買安排。）
Sony官方抽籤連結：待更新
Club Shopping 抽籤連結（早前3月31日未能中籤的參加者資料將保留至今次抽籤，應不會再開放登記。之前已登記的玩家，記得留意email有否收到中籤通知）
Fortress抽籤（App登記限定）（中籤的會員將會收到手機短訊SMS通知、沒有中籤的會員亦會收到電郵通知）