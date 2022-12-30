iPhone 14 Pro螢幕壽命被Apple關注　動態島這設計恐令它壽命縮短

根據一份供應鏈報告，蘋果擔心iPhone 14 Pro顯示屏的使用壽命可能會因生產過程中水分和氧氣進入面板而面臨風險。



據報道，蘋果要求其顯示器製造商三星改變其部分預期生產過程，以降低風險。

潛在風險是由於從前幾代iPhone中使用的劉海設計更改為iPhone 14 Pro和Pro Max型號中使用的「動態島」挖孔而引起的。（基本型號iPhone 14和iPhone 14 Plus不是問題，因為他們當然具有較舊的劉海設計。）

是動態島的問題嗎？

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新設計需要在OLED屏幕上開一個孔和插槽，以適應相機和其他技術，如Face ID陣列。Elec報告說，這會產生損壞顯示器封裝的風險，從而允許水分和氧氣進入 - 這可能會顯著縮短屏幕的使用壽命。

有兩種不同的方法可以減輕這種風險，報告稱三星最初計劃使用基於激光的技術，但蘋果要求該公司改用類似於噴墨打印的方法密封鑽孔區域的邊緣。

出於這個原因，眾所周知，三星顯示器在iPhone 14 Pro系列OLED中製造薄膜袋和觸摸電極後，使用噴墨設備建造了一個大壩，以區分孔和該區域的其餘部分。三星顯示器可以使用激光而不是噴墨設備來執行該過程，但據說蘋果更喜歡噴墨方法。

方便的是，另一家三星子公司Semez實際上生產蘋果的首選設備。

重要的是要強調，報告中沒有暗示三星曾經使用風險更高的方法制造顯示器。相反，三星似乎只是在與蘋果的討論中提出了這項技術，庫比蒂諾公司在生產開始之前指定了更安全的方法。

競爭對手韓國公司LG也為iPhone 14 Pro Max製造OLED屏幕，但似乎總是計劃使用蘋果的首選方法。

另外，一些iPhone 14用戶報告說，在喚醒或開機時在屏幕上看到水平線，但蘋果表示這是iOS故障而不是硬件故障。

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