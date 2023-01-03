新年優惠｜兔年就快到，又是時候去舊迎年。豐澤與友和都推出了農曆新年的優惠活動，超過 750 款新年精選產品減價，低至 28 折。同時，友和更有會員限定利是活動，領取後可以有折上折的購物優惠。



豐澤新年優惠

由即日起至 1 月 29 日，豐澤舉行新年優惠活動。第一樣要分享的就是「新春優惠組合」，只要 $998 就可以任選圖中的其中 3 件產品，包括按摩槍﹑風筒﹑電磁爐等。另外，亦有多款家電產品低至 28 折出售，其中 BOSCH Unlimited S6 充電式無線吸塵機 63折，再送專用收納座地架及迷你電動吸頭，最適合年28用來大掃除。

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友和新年優惠

由即日至 1 月 31 日，友和將派發合共 $318 兔年新春利是，在活動期內登記成為新會員，就可以得到 $50 利是（買滿$1,500使用）；現有會員亦只要在買滿 $1,500 後，輸入優惠碼「VIP68」，就能再減 $68。同時，於友和手機版使用 BoC Pay 付款，並輸入優惠碼「BOCPAY2023」，買滿 $2,000 即減 $200（先到先得）。

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優惠產品方面，在 1 月每個星期四都推出新春主題閃購優惠，凌晨12點準時開搶，多款以$8、$28、$168及18折等價錢發售的閃購產品。官網預告 1 月 5 日將有 Dyson V12 Detect Slim Fluffy無線吸塵機﹑1月12日有 iPhone 14（紅色），有興趣就記得星期四00:00到友和網店開搶。