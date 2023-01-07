日本Sim卡實測2023，東京實測4款鴨記日本旅遊Sim｜全球終於開始開關，大家又可以週圍去旅行了，不少人香港人通關後首選地區當然是日本，個個都想「返鄉下」。不過去旅行前都要準備好上網sim卡，才可安心出發。雖然鴨記日本SIM卡大都十分便宜，而且每一張都標榜不是不限速，便是無限上網，但究竟是否每一張SIM卡的網速都夠快呢？今次記者就購入了4張熱門日本旅遊SIM卡，於東京市區及近郊實測，看哪一張卡最好用。



今次記者在深水埗鴨寮街購入了4款熱門日本旅遊SIM卡，售價約在$80-$120左右。而使用iPhone 14及14 Plus實地測試各張SIM卡的表現，究竟接收力及上下載速度如何。發現今次的4款SIM卡的表現竟然令人「大跌眼鏡」。一直以來最多人覺得「神卡」，竟然掉落神壇，亦有一款性價比相當高，值得推介。

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鴨記日本旅遊Sim卡測速成績👇👇

+ 7

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4款鴨記日本旅遊Sim卡

Happy Telecom 10日無限

流量限制：FUP不限速

網絡：Softbank

售價：約$100



Joytel 日本10日無限

流量限制：1GB/日 FUP

網絡：Softbank

售價：約$90



泰國truemove H

流量限制：6GB後限速

網絡：Softbank

售價：約$70



日本SIM卡（櫻花卡）5日無限數據

流量限制：5日不限速

網絡：Docomo

售價：約$128



日本旅遊Sim卡實地測速成績一覽👇👇

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總結

今次4款SIM卡之中，有3款是用Softbank網絡，而櫻花卡則是docomo網絡。雖然docomo網絡覆蓋範圍夠大，就算去了「荒山野嶺」仍可「收爆」，可是上下載速度可算是比想像中還要慢，平均最多5Mbps左右，上上網、看地圖等勉強可用，但實在有點慢，令人失望。不過如果大家長時間要去近郊地方，建議還需要準備一張docomo會穩陣一點。

相當地Happy、Joytel及泰國SIM都是用Softbank，但Joytel及泰國SIM的速度表現最好（前者每日只得1GB FUP、後者合共6GB FUP），而且泰國SIM更可接收到Softbank 5G網絡，令人驚喜！不過Joytel最大問題是，當過了每日FUP，速度急降至不足0.5Mbps速度，幾乎用不到，因此要「慳住洗」或購買更多流量的選擇。如果短途旅程（3－4日），泰國SIM的確是最抵用。

Happy SIM就最為穩定，不單沒有FUP，而且平均都有20Mbps左右，網速足夠有餘，售價亦不算貴，與泰SIM同樣是性價比之選。