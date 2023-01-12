天文台預測下週相對濕度高達100%　專家教路抽濕機使用8大注意點

快進入春季，天氣潮濕又冷，天文台更預測香港相對濕度高達 85~100%。天氣潮濕想帶出部抽濕機使用，原來都大有學問，做少一步更有機會導致抽濕機過熱起火，最後得不嘗失。



天文台未來9天的天氣預報（天文台官網截圖）

台灣曾發生過一宗抽濕機過熱起火的事故，據報導指，肇事者為了乾衣，在其中一個房間打開抽濕機後關門，而且只開了 30 分鐘就開始短路起火。根據當地消防員鑑識，有可能是抽濕機內的灰塵阻礙空氣流通，造成機器空轉引發自燃。

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因此，當抽濕機放置時期長的話，機內有機會因積聚太多塵埃，而令機器運作不暢順，所以應該在開機前先留意機身有沒有異常。鄭家偉建議再次開啟時可先用吹風模式，將抽濕機內的塵埃吹出來，確保風口位置保持乾淨。當然，最好定期為抽濕機的過濾網清潔，確保沒有塵埃積累。

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室內晾衫必備抽濕機

香港的濕度極高，就算沒有下雨，不使用抽濕機的話室內晾衫效果都不太理想。有部分抽濕機更有乾衣功能，也可同時配合風扇使用，縮短晾乾時間。