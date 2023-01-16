香港打工仔為放4、5日連假去個旅行，紅日計到盡、仲要同同事鬥快搶位，然而美國Microsoft微軟卻宣布，從1月16日周一開始，全公司員工可自由提取休假，想休息多久也沒問題。



假期想點放就點放

微軟首席人力資源官凱薩琳．霍根（Kathleen Hogan）在1月13日向全體美國員工發放內部電郵，宣布「自行決定休假制」於2023年1月16日（星期一）起實行，所有受薪全職美國員工均可享有無上限有薪休假；唯一條件是要先分配好工作，之後想休息多久就多久，不再計算記錄休假天數。而新員工也不必工作滿一定日數才能申請假期，總之完成好指派的工作，上班日數任你定，希望員工能更具彈性、更有效率的享受工作。

美國Microsoft微軟公司總部

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未使用放假可補水抵償

原來，微軟旗下社群網站LinkedIn其實已實下此計劃一段時間，證明多放假並不會影響公司效益，所以微軟主社才正式落實推行新計劃。在制度下，美國微軟將維持每周例休2天，病假、事假、喪假、精神健康假、陪審假等一切照舊，每年4月如有未使用的假期，均可以付款抵償，如果員工需要處理大量工作而無想放假，每年未使用的假期均可以付款「補水」抵償！不過此計畫只限美國實行，新政策不適用於微軟在美國國土以外僱員的員工。

Bill Gates 創辦的Microsoft，即日起批准員工無限任放有薪假。（設計圖片）

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