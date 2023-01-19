年廿八大掃除｜AirPods Pro 2、Sony MX4 等藍牙耳機每天機不離身，有人甚至接近24小時長戴，耳機勢必藏污納垢，沾滿耳油分泌或耳垢，定時清潔不單更衛生，更有改善接觸不良無法充電，積累灰塵影響ANC消噪效果等好處！清潔耳機的工具原來輕易就能在家中找到，但是做錯一步，分分鐘清潔不成反而弄壞耳機，清潔藍牙耳機教學。



AirPods Pro每戴1小時含菌量升700倍

耳機最需要清潔的位置就是塞進耳道，輸出聲音的位置，尤其耳油分泌量、耳垢多的人，用zoom鏡拍張照片，看完真的會有點倒胃口；有數據顯示，戴1小時耳機，含菌量會急升700倍，現在就一步步來，先清潔大粒的污垢，再細心消毒。

👉微軟批准員工無限任放有薪假｜不用再看請假攻略｜條件只有1個

清潔工具一覽：棉棒／牙籤／毛刷／軟抹布／Blu Tack寶貼膠

👉抖音妹吃土少女9秒不雅片瘋傳｜忠粉崩潰要求澄清！本尊終於回應

藍牙耳機清潔｜先來清潔充電盒

平時耳機用完就會放進去充電，所以一樣會積蓄細菌和耳垢，可用棉棒沾清水稀釋了的消毒洗手液清潔，又或者跟足Apple官方指示，以70% 異丙醇酒精濕紙巾、75% 乙醇酒精濕紙巾或高樂氏 Clorox 消毒濕紙巾來輕拭整個充電盒，尤其留意每個耳機收納位置的底部，耳垢灰塵會影響充電效果。（但留意酒精不要接觸到耳機孔黑色網面及收音咪黑色網面，有機會甩色）

Step 1 先清理充電盒

+ 1

👉AV女優 Top 100 三上悠亞完全失蹤｜片商DMM公布2022年末最終排名

耳機本體清潔｜做錯一步耳機會甩色！

各個品牌耳機，機身表面上色方法各有不用，隨便以白電油或火酒抹刷，有機會令耳機甩色。如果單講apple的耳機產品，蘋果自己有公布使用甚麼消毒劑清潔才不損機身：你可以使用70% 異丙醇酒精濕紙巾、75% 乙醇酒精濕紙巾或高樂氏Clorox 消毒濕紙巾來輕拭AirPods、AirPods Pro、AirPods Max 或EarPods 的外部表面。要避免用酒精抹到耳機孔黑色網面及收音咪黑色網面，有機會甩色！

+ 2

可以使用70% 異丙醇酒精濕紙巾、75% 乙醇酒精濕紙巾或高樂氏Clorox 消毒濕紙巾輕拭AirPods、AirPods Pro、AirPods Max。

👉流量密碼｜露營妹花式排泄賺千萬view／真空散步Nip slip後有新招