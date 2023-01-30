歐盟近年多次強調手機的統一制式，針對 iPhone 的 Lightning 插頭亦有不少的傳聞，多次傳出將會改用 USB-C。近日「LeaksApplePro」爆料，在 iOS 17 的初始代碼中發現，iPhone 15 系列將確認改用 USB-C。



從 iOS 17 的代碼中顯示，Apple 將會在 iPhone 15 系列中，放棄獨有的 Lightning 制式，迎合歐盟的要求，將改用 USB-C 作為新的充電和傳輸制式。而在更早前的報告也被 iOS 17 代碼證實，iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 的傳輸速度將和 Lightning 相若，iPhone 15 Pro 和 iPhone Ultra 將會比舊制式更快。

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同時，代碼也透露了 iOS 17 將有六款裝置配備 Dynamic Island（動態島），除了現在已有的 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 外，估計是 iPhone 15 系列的全部 4 款新機。

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資料來源：gizchina