Ivacy VPN｜限時優惠60美元終身使用！一鍵解鎖Netflix過千部影片

Ivacy VPN 再推出更強優惠，今次只要在限時內加入，就可以用 60 美元（約$468）直接買斷，無須再擔心幾時要續期。不要以為 VPN 只能保留網絡安全，其實更可以用來解鎖 Netflix／Disney+ 的影片庫。現時對 VPN 的需求越來越高，可以用一個極優惠的價錢買斷終身使用 Ivacy VPN 的機會絕不能錯過。



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Ivacy VPN 優惠，向 HK01 讀者提供高達 1 折的折扣，以往 5 年方案的月費，直接變成60 美元終身使用 VPN 服務。同時，今次的優惠更會送密碼管理器軟件，以及 2TB 加密雲端儲存空間。

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Ivacy VPN 9 大理由必用原因

1）安全加密

第一個必須先說的，一定是 Ivacy VPN 提供的安全加密。VPN 本身的目的，就是令用家可以在網絡上隱藏身份，避免用戶的個人資料外洩，特別是現在連錢包都數位化的時候，用戶的網絡私隱就更重要。

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Ivacy VPN 嚴格遵守「無記錄守則（No Logs Policy）」以保護用戶上下載的資料不被轉售圖利；另外他們又在傳輸上支援了 256-bit 超高規格加密，且針對公用網絡進行保護，開啟 VPN 功能後可以確保用戶不會受黑客攻撃而招致損失。

2）一鍵解鎖不同地區影片內容

Ivacy VPN 就提供多達 100 個地區的跨區服務

Netflix／Disney+不同地區中，也有著不同的限定內容，如果想睇全部地區的限定影片，就要用 VPN 解鎖。Ivacy VPN 就提供多達 100 個地區的跨區服務，當中就包括美國、加拿大、法國、德國、日本、英國、澳州等 7 大熱門地區，一口氣解鎖 Netflix、Disney+ 影片庫。

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👇👇7 大熱門地區解鎖影片庫示範👇👇

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而最近 YouTube 在美國地區免費提供了數百套電影、電視劇集以及綜藝節目，香港人以 Ivacy VPN 跨區到美國都一樣可以享受得到。

解鎖 Hulu﹑Amazon Prime﹑Disney+

除了 Netflix 外，很多海外限定的平台﹑會員計畫，都可以透過 Ivacy VPN 解鎖內容，如 Hulu﹑Amazon Prime（美國），以及Disney + 的各地區內容。用上Ivacy VPN後，上網就不再焗限一個地區。

3）2 折訂閱 YouTube Premium 服務

YouTube Premium 訂閱後就可以無廣告觀賞影片、在手機進行背景播放，還加送 YouTube Music 串流音樂使用。不過 YouTube Premium 香港版每月收費要港幣＄68起，想平 join 會員其實可以選擇「飛去」印度，加入印度地區的 YouTube Premium，每月收費只要 INR 129（約 HK$13），足足平了 $55

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4）允許10個設備同時登錄

Ivacy VPN 的 5 年方案帳號共支援最多 10 個裝置同時登入使用，除了更方便擁有多部手機／平板等裝置的用戶使用，用戶更可以與親友分享使用、攤分原本已經非常低的月費成本。

5）市場最快 VPN 服務

Ivacy VPN 經 VPN 評測網站 ProPrivacy.com 測試，肯定為目前速度最快的 VPN 服務，記者就連上 Ivacy VPN 於不同國家的伺服器並以 Speedtest.net 進行過測速，結果在多個熱門連接地區如日本、美國、澳洲都錄得接近甚至超過 100Mbps 的下載速度。

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6）分割隧道技術

Ivacy VPN 其中一個賣點是加設有分割隧道（Split Tunnel）功能，可以設定特定 Apps 才經外國 VPN 伺服器連上網絡，而其他 Apps 則繼續連接速度更快的本地伺服器，在欣賞額外的內容同時又可以保持整體的瀏覽體驗。

7）支援特多平台

Ivacy VPN 除了支援 Windows、Mac 電腦作業系統之外，又為各個手機系統推出 Apps，連遊戲主機與網頁瀏覽器都有所支援，不論你在哪個平台上有需要用到 VPN 服務，Ivacy VPN 都有相應方案。

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8）支援超多地區及伺服器

Ivacy VPN 在全球超過 100 個地區設有伺服器，伺服器總數超過 5700 個，即使有部份 IP 被屏蔽，Ivacy VPN 依然有大量的後備路線供用戶使用，這一點是其他免費 VPN 服務難以比擬的。

9）超高用戶評價

VPN 服務的真實用戶體驗，遠比官方自己的宣傳重要，故現在的用戶評價絕對更有參考價值。在用戶體驗評價網站 TrustPilot 當中，Ivacy VPN 目前的平均評價達到 4.7 星，其中達 87％ 用戶將之評為最高級別的「Excellent」評級，顯然 Ivacy VPN 的功能是有一定保證的。

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