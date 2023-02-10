AV女優三上悠亞正式出pool公開戀情！連續在IG公開多張親熱照，fans更起底搵出呢位追到三上的男仔，原來對方是位19歲未成年小鮮肉（日本人20歲成年）！AV一姐認真識食，從此她就不再屬於「大家」了。



USJ拍拖｜兩分咬薯條

三上悠亞IG有近350萬人follow，YouTube頻道也累積了60萬追蹤。2月10日三上悠亞在自家IG的限時動態連續share跟一位男性的親密合照，一條薯條兩分咬，絕對唔似普通朋友，點擊寫明「心心念念的USJ約會」的連結，還有條YouTube片，兩人去了環球影城拍拖，合照包括拖手仔、面貼面狀甚親蜜，不少網民都大叫：「mola mola」、「J你咁多年真係唔捨得、但都祝你地幸福。」、「兩個好襯」。



IG＠yua_mikami 截圖

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三上食到好high，完全唔顧儀態，搞到滿口白色汁，還直接用手抹。

三上食到好high，完全唔顧儀態，搞到滿口白色汁，還直接用手抹。@kanockstar影片截圖

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有人話男友跟姜濤撞樣，但記者就覺得不算太似，反而留意到他使用Apple AirPods Max，不過黑色機身上疑似有大量頭皮。

男仔使用Apple AirPods Max，不過黑色機身上疑似有大量頭皮。

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男友是146萬追蹤者人氣YouTuber

經過起底，原來三上的「另一半」是追蹤者達146萬人的人氣YouTuber「かの/カノックスター」，再細心睇「かの」channel，原來二人在8個月前已經一齊拍片，「かの」仲曾經上過三上屋企過夜，只見三上飲一包叫「精之命」的健康飲品，之後二人就走入三上的睡房，在超豪華大床影合照！

三上飲一包叫「精之命」的健康飲品。@kanockstar影片截圖

片中更可見到以三上的名牌袋格子，最近新買了Fendi Fendigraphy Logo袋（約值＄12000港元）。

三上最近新買了Fendi Fendigraphy Logo袋（約值＄12000港元）。@kanockstar影片截圖

二人走入三上的睡房，在超豪華大床影合照！@kanockstar影片截圖

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原來只係扮拍拖

近年不少日本女星、歌手都喜歡嫁YouTuber，比如欅坂46前成員今泉佑唯就跟了百萬人氣YouTuber Mahoto奉子成婚，但對方被爆逼少女拍淫照被捕身敗名列，女方最終要做單親媽媽，令人都擔心三上悠亞會不會又「跟錯人」。不過大家真係唔使驚，其實三上只是跟「かの」指時下流行的模擬拍拖片。



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