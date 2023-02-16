Samsung Galaxy S23系列試玩｜Samsung Galaxy S23 系列剛在香港正式發表，並將在 2 月尾正式上市，今代繼續採用高貴設計而在功能上有不俗升級，令不少用戶都有意入手！

為了讓各位準買家可以更清楚 S23 系列的各項設計及功能，在 2 月 10 日晚《香港01》科技玩物 HashTech 就再聯同 csl 一同舉行了 Samsung Galaxy S23 系列的試玩活動，以下就與各位重溫當日精華。



HashTech 編輯、嘉賓即席講解 Galaxy S23 新功能

是次試玩活動反應十分熱烈，現場所見坐無虛設（陳葦慈 攝）

今次的試玩活動分為兩部份，開始時先由 HashTech 編輯有機男 Aaron 以及嘉賓主持 Karen 現身說法，為現場觀眾以及在網上觀看直播的網友分享 Galaxy S23、S23+ 以及 S23 Ultra 的功能及設計，讓各位極速了解三部 Samsung 新機的好玩之處。

Aaron 手上的 Galaxy S23 Ultra 是今代最搶手的型號之一，機身的金屬邊框修直之後令手感更為討喜（陳葦慈 攝）

而 Karen 亦親身示範 Galaxy S23 系列今代高強的自拍功能（陳葦慈 攝）

現場觀眾深入實機試玩

（陳葦慈 攝）

在主持示範過後，就輪到現場觀眾親身試玩 Galaxy S23 系列的各部新機，在場共有數十部實機供試玩，在試玩期間若有疑問，他們亦可以向在場的 csl 工作人員即時查詢。

不少來試玩的用戶對 Galaxy S23 系列的拍攝能力都甚感興趣（陳葦慈 攝）

更有人即時拿出他們手上的舊代 Samsung S 系列機種作即場對比（陳葦慈 攝）

有觀眾試玩過後對 Galaxy S23 系列新機的各項表現都相當滿意，即時詢問 csl 工作人員有關上台出機的詳情（陳葦慈 攝）

csl 獨家出機優惠

（陳葦慈 攝）

csl 為今次的試玩活動參與者提供了不少限定優惠，但錯過了當晚活動的朋友想出機亦一樣有著數！不論是在 csl 出淨機還是買機上台，csl 都會提供不同的 Trade-In 優惠、原廠配件贈品以及月費回贈，詳情可以參閱以下圖片👇👇👇

csl Samsung Galaxy S23 系列 獨家出機優惠頁面