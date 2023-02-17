ChatGPT 引起一陣 AI 聊天熱潮，不過有些人就要喜歡人與人之間交流的互動。近日連登網民開 post：「港女真係世界第一 $500傾一日偈」，發現 Twitter 上有一名香港女生，索價 $500 和網民聊天一日，而且更是不定時回覆，因此被網民罵爆「獅子開大口」，更認為和 ChatGPT 聊無限話題更好。



$500 傾一日偈

網民在 Twitter 發現，一名活躍在 Twitter，而且經常上載性感照片的香港女生，Post 出一張對話截圖。內容是有網民私人回覆問可不可以和女事主聊天，女事主即以「Only Paid」直接回應，繼而開價 $500 一日不定時回覆。

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連登大量網民負評，表示「ChatGPT 都唔洗$500／日」﹑「同ChatGPT傾好過同港女傾」，更有網民貼出教 ChatGPT 扮「貓娘」，用「貓娘」的身份和自己聊天的對話記錄，比起 $500／日，ChatGPT 只需 20美元／月，便宜得多。

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一隻手掌拍唔響

亦有心水清的網民認為，明買明賣其實沒有問題，覺得女事主開價貴即不要付錢，有問題的反而是願意支付高昂金額的買家。不過當 ChatGPT 更普及時，可能真的大部分人都更情願和 AI 聊天。

資料來源：LIHKG