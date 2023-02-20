雪櫃安全｜19日清晨約4時，元朗八鄉上輋村一村屋發生火警，屋內一對母子由消防員救出時昏迷，兩名消防員更在救人時背部和手部燒傷。起火原因疑是雪櫃短路引致，雪櫃旁都雜物都被燒焦。大型家電其實存在很多使用禁忌，一不小心隨時出現過熱短路問題，因此必須留意安全使用方法。



根據村民拍攝到的片段可見，村屋窗口冒出大量濃煙。消防員入屋救人期間，單位更發生爆炸，兩名消防員的背部和手部燒傷，頭盔亦被燒黑，需由救護車送院治理。有街坊形容該單位地下「都幾亂」，可能是用作擺放雜物。起火原因疑似地下的一部雪櫃短起起火，火勢沿大批雜物蔓延引致。

雪櫃旁放雜物很危險

由於香港的家居空間有限，幾乎所有可以放東西的位置都不會放過，包括雪櫃的上方空間。這其實有機會影響雪櫃的散熱效率，如放置的物品有水的話，更有機會滲入雪櫃影響摩打運作，甚至導致短路。

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老化問題

另外，家電的使用期限也不能忽視。雪櫃一般使用期限為 6～15年，當雪櫃出現老化時，運轉的噪音或會增大，甚至發生顫抖。而部分老化的線路會消耗很多電，這些電會轉化成熱能，存在起火的隱患。

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大型家電不應使用拖板

雪櫃﹑洗衣機﹑冷氣機等耗電量高的大型家電，都不應該使用拖板，以及和其他電器共用插頭，應使用獨立的插座。由於雪櫃不太會被移動，如長時間使用拖板取電的話，長年使用的拖板有更大的機會老化，容易出現短路過熱問題，因為不要使用轉插和拖板為雪櫃供電。