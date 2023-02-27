近年來，國際知名的勒索軟件犯罪集團Hive在全球範圍內不斷肆虐，對醫療機構、公營組織、銀行等超過1,300家機構發動勒索攻擊，累計勒索金額更達上億美元。即使在Hive被執法部門搗破之後，勒索軟件的攻擊依然屢見不鮮，對任何類型的組織都構成了嚴重威脅。FortiGuard Lab預測，2023年勒索軟件等網絡罪行將與高級長期威脅方式結合，並以更多樣化的技術和更大規模的攻擊對准企業網絡環境內部和外部。這一趨勢還將促進網路犯罪即服務(CaaS)的大規模擴張，成為大規模破壞性網絡攻擊的一大隱患。



Fortinet一直以來都致力於協助企業抵禦各種威脅，不僅推出領先的安全方案，還積極與不同機構合作，提升大眾網絡安全意識和培養專業人才，全方位遏止日益精密的網絡攻擊。為了提高企業的網絡安全水平，Fortinet建議企業應該謹慎對待陌生或惡意軟件，同時靈活利用各種網絡安全平台、自動化情報和偵測功能來應對高級威脅行為。

此外，Fortinet還提出了應對網絡威脅的貼士，包括為所有系統配備最新的網絡安全防禦和檢測解決方案，對員工進行網絡威脅趨勢相關培訓，經常更新系統設備和修補漏洞，以及制定網絡攻擊。

（圖片來源：Fortinet）

另一方面，提醒企業需要強化網絡安全防禦和偵測能力，以應對勒索軟件等網絡犯罪的不斷演進。FortiGuard Lab預測勒索軟件將與高級長期威脅方式結合，更會針對企業網絡環境的內部及外部發動更多樣化、更規模化的攻擊。而勒索軟件即服務（RaaS）的成功，更會促使網路犯罪即服務（CaaS）顯著擴張，形成大規模破壞性網絡攻擊的一大隱患。

因此，Fortinet強調企業需要採用先進的端點檢測和回應（EDR）技術等最新的網路安全防禦和檢測解決方案，及時偵查異常和漏洞。同時，對員工進行相關培訓，幫助他們識別可疑的網絡犯罪手法並及時報告反饋，並經常更新系統設備以及修補漏洞，限制網絡存取，定期備份數據，防止丟失所有內容，從而將事故影響降至最低。同時，企業應該預備資訊保安事故演練以及制定網絡攻擊應對計劃，並定期測試以確保其有效，以便在突發網絡威脅時從容應對。