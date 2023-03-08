中國海關總署公眾號微博公布，早前深圳海關截獲一宗以車輛走私PlayStation5光碟個案，起獲近800張PS5光碟，當中包括近期人氣大作：哈利波特的開放世界遊戲《霍格華茲的傳承》！



800隻PS5光碟、421張Nintendo Switch 遊戲卡

海關總署公布，成功從截查貨車的駕駛室、車廂內共6處暗格發現大量電視遊戲走私貨品，共查獲近800張PS5光碟，以及421張Nintendo Switch 遊戲卡，總值達42萬人民幣！明顯是逃避海關查驗進出口事宜之走私行為，已移交海關緝私部門處理。

《霍格華茲的傳承》遊戲截圖

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海關總署官方微博圖片

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網民留言氣氛輕鬆：遇到中國海關，佛地魔都要投降！

雖然當局未有列出遊戲碟內容細明表，但從公布官方圖片中可清楚看到，當中不少為《霍格華茲的傳承》中文版光碟。雖然事件屬應被嚴肅處理之犯法行為，但機迷網民在回覆中也不忘輕鬆搞笑，回應抵死：「800個麻瓜被霍格華茲踢出校了」、「遇到中國海關，佛地魔都要投降！」、「哈哈！你班麻瓜入學失敗啦」。

海關總署官方微博圖片

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外國玩家流失8成冇人玩、中國人都仲未有得玩！嬲！

記者近日亦報導過，《霍格華茲的傳承》似乎已經過氣，上線人數大跌8成，外國無人玩、中國又未有行貨，中國的HP迷何時才可以玩到這款被稱為超越《Elden Ring》的神作呀！難道要用現影術(Apparition)才可買到《霍格華茲的傳承》遊戲？

藍線是《霍格華茲的傳承》、黃線是《Elden Ring》，可作參考。

外國遊戲數據網站steamdb.info 公開統計《霍格華茲的傳承》的同時遊玩人數比開售之時急劇下跌；由歷史最高的八十多萬人，下跌到最近一星期的平均10~15萬人，跌幅達8成。上圖中藍線是《霍格華茲的傳承》、黃線是《Elden Ring》，👉更詳細相關報導：霍格華茲的傳承上市不足一個月 玩家數急跌8成