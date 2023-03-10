洗衣機意外｜日本一位女網民在Twitter發出警告，洗衫時她做錯了一步，洗衣機不單炸開，整個機頂炸飛，塑膠碎片的衝擊力，甚至連旁邊的洗手盆也被波及炸碎！



女兒防水罩衣出事｜洗衣機變轟炸機

女事主さくひか（＠SAKU_HIKA）結婚兩年，女兒2022年出世後成為全職主婦，家頭細務也是由她打理，洗衫自然是日常的工作。SAKUHIKA女兒食飯時天一半地一半，媽媽為免弄污穢女兒的衣服，特地買了一件防水料、一沖即乾淨的兒童防水罩衣。

女事主さくひか（＠SAKU_HIKA）結婚兩年，女兒2022年出世後成為主職主婦，家頭細務也是由她打理（設計圖片）

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威力驚人｜小朋友在旁不堪設想

這件防水罩衫平時是直接跟其他衣物一起洗的，洗過無數次都沒事。但她忽然想好好的將罩衫清潔一下，決定獨立開一機洗；開始時沒甚麼特別，但當開始脫水時，洗衣機忽然發出震耳欲聾的爆炸聲！洗衣機頂部外殼整個「炸開」了！

開始脫水時，洗衣機忽然發出震耳欲聾的爆炸聲！洗衣機頂部外殼整個「炸開」了！（＠SAKU_HIKA圖片）

洗衣機塑膠碎片的衝擊力，竟然連旁邊的洗手盆也被波及炸碎！如果洗衫時她自己，甚至家中小朋友正在旁邊，後果不堪設想！

洗衣機塑膠碎片的衝擊力，竟然連旁邊的洗手盆也被波及炸碎！（＠SAKU_HIKA圖片）

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事主一共做錯兩件事

第1錯｜防水布、撥水加工布料、防水性的紡織品，都不可以放入洗衣機清洗！



第2錯｜將防水料送入洗衣袋，即令重量聚在一點，脫水時震動更嚴重，其離心力會進一步損壞洗衣機。



將防水料送入洗衣袋，即令重量聚在一點，脫水時震動更嚴重，其離心力會進一步損壞洗衣機。

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如何正確用洗衣機處理防水布料

根據日本電氣工業協會提醒，由於防水物料令水不易穿透，當洗衣機在運作時，防水床墊保護墊有機會把水包在𥚃面，然後變成一個類似水球的狀態，洗衣機轉動時就會令水球四處撞，以及令機身失去平衡，在洗衣機高速脫水時，就會做成異常震動，內膽變形、可能會爆開，甚至整台機翻倒損壞，才導致今次情況。

（oghome 圖片）

如要洗防水物料，可以先把其以摺疊成屏風狀，再放入洗衣袋內，平均放入洗衣機，並使用柔洗模式，就可避免出現以上情況。

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