奧斯卡2023 奇異女俠玩救宇宙 線上看｜楊紫瓊 奧斯卡影后神作 奧斯卡最佳電影《媽的多重宇宙》，加上入圍作TAR、貓王、伊尼舍林的女妖、西線無戰事，10部入圍電影可在那個平台線上看？《奇異女俠玩救宇宙》因令人腦洞大開的劇情和視覺效果，深具誓學意味、發人深省的劇情，口碑絕佳；但這部邪道作在上映前其實不被看好，因此香港串流版權並不在Netflix、Disney+、HBO等大台手上，究竟怎樣才能合法收睇？



《奇異女俠玩救宇宙》（又稱 媽的多重宇宙） Everything Everywhere All At Once

hmvod｜Apple TV 購買$158｜Now E（HBO GO）



美國華裔移民中年大媽秀蓮，被經營不善的洗衣店、沒主見的丈夫、老人痴呆的老父、反叛期的女兒困擾，對自己過去的人生抉擇感到後悔。一天，一位自稱來自另一個宇宙的丈夫，要求秀蓮拯救多元宇宙，而大魔王竟是她黑化後的女兒！現時可在hmvod收看，如果你家中有NOW-E，亦加入了亞洲戲劇綜藝組合，就可免費於HBO GO收睇。如果想keep起下載，不用連線都能慢慢看，或可在Apple TV以＄158購買。

《奇異女俠玩救宇宙》（又稱 媽的多重宇宙）

奧斯卡2023︱《奇異女俠》獲最佳導演 獎項致送予世上所有母親

《壯志凌雲：獨行俠》 Top Gun: Maverick

Hmvod｜ Apple TV 租借$38、購買$158｜Now E（HBO GO）



簡介：湯告魯斯人到中年翻拍人氣代表作的續集，代號獨行俠的天才戰機駕駛員彼得，重返軍校指導新一代TOP GUN機隊執行一次不能失敗的飛行任務。飛行特技全部以真實戰鬥機拍攝，湯佬更親身上陣，所以上映時人人都爭看IMAX版，如果想以最高畫質收看，相信就要在Apple TV購買。

《壯志凌雲：獨行俠》

《壯志凌雲獨行俠》出爾反爾登上串流 成派拉蒙平台最高收視作品

《上流落水狗》 Triangle of Sadness

香港平台暫未提供



本片已取得金棕櫚大獎，一艘豪華遊艇遇上暴風雨，加上被海盜打劫，一眾富豪乘客流落荒島、跟外界完全聯繫，整個權力體系徹底崩潰，上演一場人性試煉真人秀。

《上流落水狗》Triangle of Sadness

《西線無戰事》 All Quiet on the Western Front

Netflix



電影以第一次世界大戰為背景，描述一名年輕人在老師的鼓勵下去參軍，卻在戰場上得知戰爭如何可怕的經歷。作品是翻版1930年同名作品，而2022年版是Netflix投資的獨家作，香港Netflix也能收看。

《西線無戰事》 All Quiet on the Western Front

《貓王》Elvis

Apple TV 租借$38、購買$158｜Hmvod｜Now E（HBO GO）



美國傳奇歌王「貓王」皮禮士利42歲英年早逝，這部自傳式電影回憶了The King of Rock and Roll的光輝卻短暫的一生，香港區想睇可以揀hmvod串流，或於Apple TV購買數碼版。

《貓王》Elvis

《沒有聲音的女人們》 Women Talking

香港平台暫未提供



Netflix《以神之名》引起話題，《沒》同樣講一件假借宗教之名性侵女性的真實故事「玻利維亞鬼魂強暴案」：一個鄉鎮社區內，八名男性經常趁深夜對一百多名女性下迷藥施暴，最小的只有9歲，受害者向長老求助竟被忽視，更被斥責思想放蕩冒犯神明……

《沒有聲音的女人們》 Women Talking

《伊尼舍林的女妖》 The Banshees of Inisherin

Disney+ 3月15日上架



故事發生於1923年的愛爾蘭一個虛構的島嶼「伊尼舍林島」， 民謠音樂家康姆與狗勾薩米相依為命；一日，康姆單方面與酒鬼老友派瑞絕交，故事踢爆男性自大又偏執的惡劣性格。奧斯卡九項大獎入圍，即將在Disney+ 上架。

《伊尼舍林的女妖》 The Banshees of Inisherin

《法貝曼：造夢大師》 The Fabelmans

Apple TV 租借$38／購買$138



熱愛電影的少年森美，因父親反對被迫放棄拍片，更要舉家搬到加州，種種改變和不順利，令森美深陷人生低谷，一次偶然的相倫，令他重拾攝影機和電影夢。

《法貝曼：造夢大師》 The Fabelmans

《法貝曼：造夢大師》道出創作人的苦與樂｜何故專欄｜何故火鍋館

《阿凡達：水之道》Avatar: The Way of Water

Disney + 預定上架



由於影片仍然在某些國家的戲院播出，占士金馬倫未批準電影以影碟、數碼版、串流播放形式上架。以香港計，由於迪士尼已收購FOX，上集《阿凡達》可在於Disney+獨家串流上線，而第2集《水之道》預定亦會在D+上架，但日期未定。

《阿凡達：水之道》Avatar: The Way of Water

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《TÁR》塔爾

Apple TV 4月7日上架、購買$158



姬蒂白蘭芝第二次入選競逐奧斯卡影后之大作，講述柏林愛樂交響樂團史上首位女指揮家莉迪亞·塔爾（Lydia Tár）的故事，電影將見證這位備受世人崇拜的神級指揮家跌落神壇的過程。

《TÁR》塔爾