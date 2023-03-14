三上悠亞AV女優引退消息一出、震撼社交網絡。不過以前賣光碟阿叔有句說得好：「睇AV唔係揀老婆、唔係做人世」，長江後浪推前浪，三上老師捱足8年終於功成身退上岸搞生意做YouTuber，為她感高興外，亦是時候看看有甚麼接班人要留意。



特別追加｜香港代表絵麗奈 Erena So

日本 AV 片商 Faleno Star，今個 3 月底出道的 AV 女優新人「絵麗奈」，其主要賣點就是「土生土長」的香港人！「絵麗奈」的首部 AV 作品（番號：FSDSS-644）目前已定於 3／31 在日本的網絡平台上架，預覽圖以及試片都已經釋出，在影片中絵麗奈更以純正、流利的廣東話介紹自己，力證其香港人身份。(更詳細介入：AV女優新人絵麗奈驚揭疑是香港素海霖Erena YouTube IG被極速起底)

Erena 同樣有 Instagram，不過正式以 AV 女優身份出道之後，以往絕大多數的相片都被隱藏或刪除，不過以往有不少美圖已經被網民備份，同樣走性感火辣路線

👇Instagram 已刪相、但網民已備份👇

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01｜河北彩花接班有星味

1999 年 4 月 24 日／169cm

三上悠亞是原日本SKE48一線idol group偶像出身，顏值高又有明星味，就算其他女優身材比她好、表情控制更出眾，也難以取代三上的地位。好在，近年有河北彩花橫空出世，生得一副明星相，各方面表現平均又有觀眾緣，難怪2022年尾已在MissAV排行榜及DMM人氣榜過了三上頭，相信未來數年就能成為新的「AV女優代名詞」。

河北彩花復出之後，開了一個TWITTER帳號，沒想到...（TWITTER@Saika_Kawakita）

河北彩花今年23歲，其實2018年已出道加入片商S1，但短短5個月後就消聲匿跡，有人以為她下海被家人發現，從此消失會啦。想不到2021年6月又無聲無息下閃電回歸，有人覺得一切都是S1學NIKE波鞋玩飢餓行銷，也有人認為是當時河曳的「無碼片」意外流出，所以要避風頭。不管真相為何，因為這段真空期增加的神秘感，河北彩花的話題性極高，舊作銷量甚至超前三上悠亞及高橋聖子！成為新一代「AV偶像級人物」。

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除此之外，再提供另外9位AV女優界後起之秀，一齊睇睇介紹及IG戶口。

02｜小花暖 ＠ohana.non628

出生日：2001年6月28日 身高：157cm



小花暖（小花のん）是片商SOD從聲優界發掘出來的新星，本來就聲優專門校，所以有把萌聲，樣子亦很甜美很「暖」，身材不太過火，給人一種軟妹的感覺，討人喜歡。

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03｜小湊四葉 （＠yotsuha_km0529）

出生日：1996年5月29日 身高：152cm



小湊四葉（小湊よつ葉）本名井上理香子，原本是偶像團體Fairies成員之一，還曾獲得第53屆日本唱片大賞的最佳新人獎。解散後她去了當2年OL，她不甘平凡、怕就此消失，於是決定下海拍AV。

小湊四葉 （IG ＠yotsuha_km0529 圖片）

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04｜神木麗 @rei.kamiki

出生日：1999年12月20日 身高：169cm



身高169cm的神木麗今年24歲，雖然不是偶像QQ樣，但真的很有明星相顏值高，而且有G Cup魔鬼身材，參加「魔鏡號」選秀下海，她的Instagram 追蹤者多達12萬以上。今年1月人氣排名曾超過河北彩花。

（Twitter：@rei_kamiki）

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05｜入田真綾｜Twitter戶口：＠maaya_irita

出生日：1990年11月15日 身高：156cm



片商FALENO Star 23年1月力捧的新人 入田真綾，今年已經33歲但樣子絕對「呃到人」，短髮大眼睛陽光一樣的清爽笑容，更重要是「瘦底」幼腰，卻擁有H-Cup上圍。

入田真綾Twitter （＠maaya_irita 圖片）

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06 樞木葵｜＠aoi_krrg

出生日：1998 年 3 月 20 日｜身高：155cm



可愛蘿莉系動畫萌聲女優枢木あおい，由於沒有專屬公司，出道早期主力拍攝VR眼鏡專用影片，人稱「VR女王」，即使片量曾高達一年188套的高產量，但一般AV迷對樞木葵認識會比較少。

＠aoi_krrg 圖片

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07 稻場流花｜＠inaba_ruka （現時暫停使用）

出生日：2000 年 1 月 8 日 身高：160cm



稲場るか樣子超蘿莉，身材卻有H Cup，早期有人以為她下海前曾是地下偶像，最後有傳她曾在新宿的風俗店上班。

＠inaba_ruka 圖片

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08 松本一香｜＠verseau_219

出生日：2000 年 2 月 19 日｜身高：153cm



松本一香（松本いちか）2019年6月出道，因為她身形瘦小，出道初期至今都只限扮演未發育完成的女孩。但專精一項只要做得出色一樣可跑出，最近她再次在銷量榜上跑贏河北彩花。近兩年在IG成功打造了潮流女孩型像，不用再天天穿校服加背囊扮學生了。

松本一香 IG ＠verseau_219 截圖

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09 森日向子｜＠hinako_mori_

出生日：2000 年 9 月 9 日 身高：166cm



身高166，苗條且身材修長，又有一雙美腿，還留有一把漂亮長髮。不過有人發現她對自己胸部少這弱點很自悲，甚至開始做了輕量整型手術，希望未來不要走樣得太厲害。

＠hinako_mori_

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10 星瑪莉亞｜@maria_hoshi8

出生日：1999年7月16日 身高：145cm

星瑪莉亞（星まりあ／原名天音 まひな），身高只得4尺9寸，卻擁有G Cup身型，且神情動態都相當之成熟，其反差萌很吸引人，被台灣影迷稱為「最強小隻馬」，擅長舞蹈及Snowboard。

@maria_hoshi8 圖片

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同場睇：AV女優排名2月Top100

日本二手市場影響力甚大，大型古本店Bookmate每月推出的書刊、影碟、遊戲碟銷量排名榜都是網民購物指標，當中也包括AV影碟，2023年2月份的「只今大熱賣女優推薦排名榜」已經公開！當中不少女優排名提升了，第16位、13位有兩位女優新上榜，一位走清純路線，一位則擁有魔鬼身材，即刻為你介紹！



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