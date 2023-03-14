通關消費｜有北上消費經驗的朋友，相信都大概知道如果要長期在內地消費，有一個與內地支付工具綁定的中國內地銀行戶口會帶來更多便利，但香港人要開立一個中國內地銀行戶口究竟要從何入手？又會遭遇甚麼難處？以下《香港01》科技玩物記者就為各位整理了各方資料供大家參考。



YouTuber 親測：中國內地四大銀行有兩間不建議

要在中國內地開戶，最直接當然就是親身過關、到在中國內地的銀行分行辦理手續，然而值得留意的是，香港人到中國內地後，銀行戶口亦不是「說開就開」。

近年分享不少北上消費貼士的香港 YouTuber《西DorSi》，最近就上載影片，分享港人到中國內地開立銀行戶口的注意事項（圖 YouTube）

近年分享不少北上消費貼士的香港 YouTuber《西DorSi》最近就上載影片，分享港人到中國內地開立銀行戶口的注意事項，首先就提到了哪一間銀行在開戶方面可以提供方便。

首先，在中國內地最主要、最多人用的是四間國有銀行，分別為中國銀行、建設銀行、農業銀行以及工商銀行，然而在此四間銀行當中，農業銀行和建設銀行就需要用戶提供中國內地的地址證明，甚至繳交社保的紀錄，作為主要在香港工作、生活的香港人，應該都頗難達到這兩方面要求，故並不建議嘗試在這兩間銀行開立戶口。

中國銀行內地分行開戶最簡單

四大中國內地銀行當中，中國工商銀行可以為香港人辦理開戶手續（圖 YouTube）

在餘下可以為港人開戶的，就有工商銀行以及中國銀行，其中工商銀行表示不能為港人即場開戶，而是需要集齊回鄉證、中國內地實名電話號碼、以及香港住址證明等文件，再填妥申請表後，由分行轉發至總部進行批核，中間需要約 7 個工作天，但不保證成功，意味如果需要補交文件或資料，用戶在 7 個工作天後又需要再北上處理戶口了。

相比之下，中國銀行內地分行在港人開立戶口就更為方便，首先他們需要的文件更少，只需要回鄉證以及內地實名電話號碼即可。在香港申請的一卡兩號同樣可以，不過就需要提取相關的實名紀錄（或是預先在香港的電訊商索取紙本紀錄）。

中國銀行的開戶、出卡過程全都有職員帶領在自助機器上完成（圖 YouTube）

在確認文件、手機號碼無問題之後，用戶就會被帶到中國銀行分行的自助開戶機器面前，掃描文件、進行人面識別以及填寫若干資料後，機器就會自動輸出一張中國銀行內地戶口的銀行卡，至此整個開戶步驟就已告完成，不過在使用之前就需要往戶口存取現金，銀行戶口才叫「激活」、可以正常使用。

不離港照樣可以開內地戶口？

看到這裡，相信都會意識到香港人到內地開立銀行戶口都有不少難度，如果不幸帶漏文件、或因其他種種原因「卡關」的話，未免廢時失事，故亦有不少人選擇在香港以「見證開戶」的方式開立不同銀行於內地分行的戶口。

身在香港都可以開內地戶口，對於不想浪費時間的香港用戶而言相當有用（圖 Freepik）

見證開戶亦即不少人認知的遙距開戶服務，目前有提供見證開戶服務的銀行包括中銀香港、滙豐銀行、恒生銀行、中國建設銀行（亞洲）、大新銀行以及東亞銀行。香港人只需要到不同銀行的指定分行交齊身份證、回鄉證以及香港的住址證明，即可以開立銀行戶口，部份銀行甚至不需要用戶擁有中國內地電話號碼，都一樣可以申請內地戶口。

而經此模式申請的中國內地銀行戶口，屬於 II 類，而非親身在中國內地可以申請的 I 類，主要分別在於 II 類戶口有加上了每日支付人民幣 ¥10,000、ATM每日提取人民幣 ¥1,000、每年支付人民幣¥200,000 等幾個限額，對於長期身在香港的港人而言其實也提供了一定的安全保障。