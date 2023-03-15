香港AV女優出道｜香港「麻甩仔」們每日看的成人影片，主角多為日本女生，然而可有想到即將有香港女生正式以「AV女優」的身份在日本出道？



首位於日本AV片商旗下出道港人 － 「絵麗奈」

日本 AV 片商為了博取眼球，三不五時都會找來帶有特別身份的女性作為 AV 女優新人出道，而不同國籍的女生因為在日本 AV 界數量稀少，自然也是目標之一。而旗下簽有椎名空、橋本有菜等著名 AV 女優的片商 Faleno Star，不久前就公布了重磅消息 － 在今個 3 月底出道的 AV 女優新人「絵麗奈」，其主要賣點就是「土生土長」的香港人！

「絵麗奈」AV 出道作的封面，講明是「香港土生土長」（圖 Faleno Star）

「絵麗奈」的首部 AV 作品（番號：FSDSS-644）目前已定於 3／31 在日本的網絡平台上架，預覽圖以及試片都已經釋出，在影片中絵麗奈更以純正、流利的廣東話介紹自己，力證其香港人身份。

曾上 ViuTV 節目、拍過「無罩散步」YouTube

在消息傳出後不久，「絵麗奈」的真實身份亦在香港網路火速傳開，其原名為素海霖（ Erena So），而「絵麗奈」此日本藝文則是出自其洋名「Erena」的音譯漢字。

Erena 的 YouTube 頻道，過去幾個月就有兩條新片，都是「無罩散步」題材（圖 YouTube）

素海霖Erena香港背景

Erena 在香港有不少活動紀錄，曾經上 ViuTV 的訪談節目《戀講嘢》大談被出軌經歷，另一方面其 YouTube 頻道亦有上載小量影片，其中兩段就是順著早前掀起的「無罩散步」熱潮而在香港拍攝的影片，估計當時已經有計畫為 AV 出道鋪路。

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Erena素海霖Instagram 已刪相、但網民已備份

Erena 同樣有 Instagram，不過正式以 AV 女優身份出道之後，以往絕大多數的相片都被隱藏或刪除（圖 Instagram）

Erena素海霖同樣有 Instagram，不過正式以 AV 女優身份出道之後，以往絕大多數的相片都被隱藏或刪除，不過以往有不少美圖已經被網民備份，同樣走性感火辣路線👇👇👇