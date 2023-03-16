世上難道只有古天樂才有資格買玩具？Facebook「香港玩具假貨．假店情報站」討論群組，昨晚（3月15日）出現一名奇人Fong YungYung，戰狼式洗版留言：「冇車冇樓冇健身麻煩咪玩玩具」在一個玩具群使出地圖砲MAP兵器，擺明挑玩具迷機。



《悍戰太平洋》導演冇資格買玩具！

講呢單笑料前，先跳開少少講咩一單news：《悍戰太平洋》導演吉勒摩戴托羅Guillermo del Toro日前在清談節目《Jimmy Kimmel Live》分享日常，他跟史堤芬史匹堡、《逃》J.J. 亞伯拉罕有個模型小圈子，不久前才相約一起到模型店掃貨，Guillermo更笑言：「細個小為做荷里活導演會好多Model（模特兒）埋身，點知都係玩model（模型）。」但對不起，就算Guillermo早前在第 95 屆奧斯卡奪得最佳動畫片獎，但因為他沒有健身，所以是沒資格買玩具的！

《悍戰太平洋》導演吉勒摩戴托羅Guillermo del Toro（圖中手提2個背心袋的肥佬）

👉三上悠亞AV女優引退｜Erena 河北彩花 小花暖 10個必識接棒新星IG

惡意留言攻擊玩具迷：

Fong YungYung後來更貼出另一段長文，指出：「以為呢度係大人買玩具比細路既群組，原來係啲麻甩佬買比自己玩，仲要四五十歲都有！呢個係咩世界？係人都知，玩具係十八歲以下人士先會玩！」

+ 1

Facebook「香港玩具假貨．假店情報站」討論群組截圖

Facebook「香港玩具假貨．假店情報站」討論群組截圖

👉三上悠亞AV引退｜踢爆高光背後7大黑歷史．脫離SKE48真相傳整過容

玩12吋公仔仲咁多不滿正窮L

Fong YungYung又認為玩HT 1：6遲派貨、玩 1：12（如SHF）QC不好就上網埋怨的人都是窮L，有錢人應該像古天樂玩1：1。

Facebook「香港玩具假貨．假店情報站」討論群組截圖

後來他還在不同的討論下reply留言，言詞語氣極不友善：網民就當食花生睇人發瘋，還有很多人改meme圖恥笑反擊：

Facebook「香港玩具假貨．假店情報站」討論群組截圖

👉三上悠亞AV引退｜踢爆高光背後7大黑歷史．脫離SKE48真相傳整過容

疑筆戰敗走、開假戶口報復

有網民根據Fong YungYung新入group時機去分析，早前群組內名為AC White的用戶投訴「在信和買到隻SHF真骨雕影月欠左邊膊頭」，有人留言表示BANDAI壞貨應該找P-BANDAI處理，與零售店無關，AC White就認為幫鋪頭出聲的人都是打手，討論後來更到玩具店的政治立場，完全失控OT，最終被group admin關閉留言功能，最後更del post。

而網民就認為Fong YungYung就是AC White，在討論敗走後以分身惡意攻擊其他人出氣。Fong YungYung對於網民的質疑，沒有正面否認，只說：「你一定係搞錯左」，現時Fong YungYung的發文已全被admin刪po。

Facebook「香港玩具假貨．假店情報站」討論群組截圖

👉洗衣機變轟炸機臉盆也炸碎｜放錯這類衣物不堪設想｜正確步驟分享