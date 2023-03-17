3.17世界睡眠日，6招活用Siri、iPhone睡得更好｜3月17日是世界睡眠日，旨在提醒人們睡眠對身心健康的重要性。Apple的智能助理 Siri 可以協助蘋果用戶維持良好的睡眠健康，減少干擾並準備好恢復性深層睡眠。以下是有用的貼士，讓用戶體驗到 Siri 便利和實際的好處。



使用 Siri 關閉家庭成員的鬧鐘

如果與家人同住，也許會被家人的 iPhone 鬧鐘吵醒。如果他們的手機不在附近，而其他人也沒有關閉鬧鐘，Siri 可以讓用家不用離開床就停止鬧鐘。如果家人的 iPhone 鬧鐘響了，而用家的 iPhone 或 iPad 在附近（並且啟用了「家庭共享」功能，並連接到同一個 Wi-Fi 網絡），只需說「嘿 Siri，停止」。 Siri 會問用家是否要關閉該鬧鐘，可以回答「是」或「否」。

使用 Siri 控制家裡的設備

通過 Siri，可以控制智能家居配件，確保適當的溫度和照明有助於睡眠。可以關閉燈光，調整恆溫器，控制家中的配件。使用 HomePod，更可以通過單一聲音指令控制房間內的所有家居配件。只需說「嘿 Siri」，然後說一個指令，例如「關燈」或「開風扇」。

用家可以通過「家居」應用程式創建場景。例如，可以創建一個名為「晚安」的場景，一次性關閉所有燈和鎖上前門，只需說一個聲音指令「嘿 Siri，晚安」。當一些「家居」指示需要在不同的房間中完成，或者需要完成不顯示明顯變化的配件時（例如暖爐），HomePod 會播放提示音。因此，如果你在臥室看電視，然後告訴 Siri 關掉廚房的燈，在 Siri 的回答聲中聽到一個迅速的確認聲音。

使用不同的提醒事項整理睡前事務

每個人都經歷過在睡覺前突然意識到自己忘了做什麼的時刻。只要使用 Siri 就可以協助用家記住關鍵任務，然後安心入睡。還可以創建基於位置的提醒事項，在回家後提醒晚上要做的事情。

例⼦包括：

• 「喂 Siri，提我下晝 8 點帶狗仔去街」

• 「喂 Siri，醒我下晝 7:30 嘅時候要 email 個 group 啲會議議程 」



⽽當你醒來時：

• 「喂 Siri，我第⼀個會議係幾時」

• 「喂 Siri，我今⽇嘅午餐預約係喺邊度」



消除睡眠時的嘈雜干擾

有時需要避免各種通知，希望得到高質量的睡眠。這就是 Apple 設備提供「專注模式」的原因，讓用家可以決定哪些特定的應用程式或聯繫人允許通知。設置完成後，只需說：「嘿 Siri，打開睡眠模式」，就可以在不受干擾的情況下入睡。

使用 Siri 播放環境聲音和播放列表

使用 HomePod 播放環境聲音很容易。只需說「嘿 Siri，播放下雨的聲音」、「嘿 Siri，播放森林的聲音」、「嘿 Siri，播放白噪音」、「嘿 Siri，播放河流的聲音」或「嘿 Siri，播放海洋的聲音」等簡單的指令。還可以在床上播放你喜歡的歌曲。在 Apple Music 上設置一個名為「睡眠」的播放清單，下次上床睡覺時，只需說：「嘿 Siri，播放我的睡眠播放清單」。

在 Apple Music 上設置睡眠計時器

為了避免 Apple Music 入睡後繼續播放音樂，如果在 HomePod 上聽音樂，可以為 Apple Music 設置一個睡眠計時器。只需說「嘿 Siri，X分鐘後停止」即可。