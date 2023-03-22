大家已習慣將大部分個人資料儲存於智能手機：包括信用卡資料、銀行密碼、個人身份資料等，手機私隱安全問題絕對不容忽視。Google Project Zero 近日公布，Samsung 在 2022 年～2023 年初生產的 Exynos Modems 數據晶片，出現了 18 個 0-day 安全漏洞，受影響智能手機多達 20 個型號，不少都在香港有售，最可怕是，部份漏洞令不法之徒只要知道你電話號碼，就能入侵你的手機，一接電話即盜取銀行資料！



4個嚴重漏洞｜一接電話即時中招

18 個 0-day 漏洞中，有四個漏洞(CVE-2023-24033、CVE-2023-26496、CVE-2023-26497和CVE-2023-26498)最嚴重，允許黑客進行遠程代碼執行。經 Project Zero 測試確認反，發現黑客利用這四個漏洞，可在無需與用戶互動的情況下，只需要知道用戶的電話號碼，就能從遠端入侵手機。

0-day 漏洞允許黑客進行遠程代碼入侵

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根據 Project Zero 的報告中顯示，有機會受影響的手機包括 Samsung、Google Pixel 系列和Vivo等，當中包含一些熱門的機款：

Samsung：S22、M33、M13、M12、A71、A53、A33、A21s、A13、A12和A04系列



Google：Pixel 6、7系列6a



Vivo：S16、S15、S6、X70、X60、X30 系列



當中包括Samsung S22 手機有機會受到影響

由於 0-day 漏洞需要廠商推出修復更新才能完成解決，因此如正使用以上款式的用家，可以先關閉手機的 WiFi 通話和 VoLTE 兩個功能，Project Zero 亦建議用家盡快更新手機最新版本，以確保手機能在修復漏洞的版本中運作。

0-day 漏洞有什麼危險？ 黑客可入侵用戶手機，從而盜取機內數據

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資料來源：Google Project Zero