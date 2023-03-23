經營好一個 Instagram 很多人都想學識，影靚相、搞笑、出 Story 夠密等，都是大部分 IG 經營者會做的事，為的就是那怕增加一個 Follower。不過，原來也有人不用經營，連 post 都不出，就有近 9 萬 follower，到底是如何做到呢？



神秘「6」帳號

台灣網民在 Dcard 上發文指，玩 IG 時發現了一個奇怪的帳號，ID和顯示名字都是只有一個數目字「6」，而且不論是貼文、Story 和 介紹位置都沒有內容，Icon 亦只有一張看似手畫的火柴人公仔，而奇怪的地方是，這「空白」的帳號竟有高達 8.9 萬人Follow，已經能算是一個 KOL。

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網民因此提出疑問，到底為什麼「6」有如此多 Follower，其他網民就推測：「或是某個有知名度的人引退不經營了，把東西刪光帳號留著」」、「會不會只是有8.8萬的無聊人想追蹤一個叫6的帳號」等。而在 IG 上查找「關於這個帳號」，發玩該帳號在 2010 年 10 月加入，帳號所在地點是英國，而且創建時已經叫「6」，不是網民推測事後改名。

稀有ID

亦有網民指出，由於 IG 的 ID 不能重複，因此這類稀有的 ID 能吸引人 Follow 也不足為奇，甚至會有人向這些帳號的主人「問價」，看看能不能轉讓給他們，亦有網民拎到帳號「5」，Follower 更是高達模 32.1 萬，不過這就帳號比較活躍。

資料來源：Dcard

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