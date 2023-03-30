WWDC2023｜發布會6.6凌晨1點舉行　AR/VR裝置登場？7大新品預告

Apple 剛公布 WWDC 2023 將會在香港時間 6 月 6 日凌晨 1 點舉行，今年同樣會以線上發布會的形式進行。一般 WWDC 都以新軟件內容為主，不過今年應該會比較曯目，因為傳聞已久的 Apple AR/VR 裝置很有可能在發布會上公開。以下將分享 WWDC 2023 七大新品預測。



WWDC（全球開發者大會）2023 將在 6 月 6 日～10 日，以線上形式舉行，部分開發者和學生有機會親身參與於 Apple Park 現場的特別活動，而果迷當然要留意 WWDC 2023 將公布的多項新品。

5大OS系統更新

首先當然是 WWDC 的固定班底，iOS 17、iPadOS 17、macOS 14、watchOS 10 及 tvOS 14 五大新OS系統的登場。在 iOS 16.4 推出了很多新功能下，外界大多認為 iOS 17 將不會有太大的提升，主要是支援「Reality Pro」裝置，以及加入大屏幕 iPhone 可使用分割畫面，同步使用兩個 App 的功能。

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WWDC 2023（Apple官方圖片）

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Apple 首款 AR/VR 裝置

提到「Reality Pro」，正正是 WWDC 2023 最期待的新產品。預計 Apple 將在 WWDC 2023 公開首款 AR/VR 頭戴式裝置，傳將配備 4K 微型 OLED 螢幕﹑貼合面部的網狀材料﹑舒適的頭帶設計，以及用於身份驗證和面部表情檢測的虹膜掃描等高端功能。

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一般 Apple 發布會的預告封面，都會暗示該次的焦點內容，而 WWDC 2023 預告中，6層的彩色鏡面，即令人聯想到 VR 裝置使用的透鏡設計，彎曲的外型亦與使用頭戴式裝置時的視線範圍吻合，因此果迷可以期待 6 月 6 日將見到 AR/VR 頭戴式裝置的真身。

Mac Pro

另外，根據 MacRumors 的報導，使用 Apple Silicon 晶片的 Mac Pro 更新版本，也有機會在 WWDC 2023 上推出，不過設計上可能沒明顯變化，主要集中在 Apple Silicon 晶片與舊有 Intel 版本的過渡上。

資料來源：Apple