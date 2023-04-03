日本大型書店Bookmate發表2023年3月份「只今大熱賣女優推薦排名榜」，三上悠亞今年大量減產，1、2月的位置並不高，3月食住引退消息，粉絲大量掃貨留念，重新登上頭10位。



No.15 仙台出身仙氣新人｜歌野こころ

香港AV女優素海霖／繪里奈為何未能上榜呢？因為就是因為她的首作4月7日才正式發售呀！相信下個月素海霖很有可能會成為史上首位入10大的香港AV女優呢！

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回頭來看看3月榜內新面孔，S1力推仙台出身有仙氣的歌野こころ（歌野心 Koro Cocoro），被網媒封為「純度100%新人」，聽說她在鄉下仙台那邊小有名氣，曾在日本大台XXK晨間日劇在最後一輪試鏡才落選，為免出道前節外生枝，發片前竟連連一條trailer也沒有，單靠幾張清純「糖水相」就成功吸引大量pre-order，令其處女作一出即上No.15。用家評語大讚：「係能夠淨化煩惱既仙氣女優、但一撻著某個按鍵就會開行Turbo搶疆，真實得不相信是技」👉歌野こころ Twitter＠korokorococoroo

歌野こころ Twitter ＠korokorococoroo

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No.21 未出道過萬人bookmark｜有栖舞衣

MOODZY 三月份超新星「有栖舞衣」的宣傳口號是「太過可愛」，片商透露20 歲的她竟在某知名東尼高棒球部當經理人，由於真的太可愛了，當時在高中球壇是位小有名氣的球場女神，處女作MIFD-233未發片已有過萬人bookmark「註冊收藏」，開銷即上FANZA No.7，在Bookmate排名就在21位。👉有栖舞衣Twitter@_arisumai_

有栖舞衣Twitter @_arisumai_

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TOP25 排名一覽

No.25 入田真綾（https://twitter.com/maaya_irita）

No.25 入田真綾

No.24小湊四葉 （https://twitter.com/YKm0529）

No.24小湊四葉

No.23 櫻空桃 （https://twitter.com/sakumomo1203）

No.23 櫻空桃

No.22 古川穗花（https://twitter.com/honokafurukawa5）

古川穗花

No.21 有栖舞衣（https://twitter.com/_arisumai_）

有栖舞衣

No.20 山手梨愛（https://twitter.com/yamate_ria）

山手梨愛

No.19 黑川菫（https://www.instagram.com/sumirekuro/）

黑川菫

No.18 川上ゆう （https://twitter.com/yuu_kawakami）

川上ゆう

No.17 桃乃木香奈（https://twitter.com/Kana_Momonogi）

桃乃木香奈

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No.16 小花暖 （https://www.instagram.com/ohana.non628/）

小花暖

No.15 歌野こころ（https://twitter.com/korokorococoroo）

歌野心

No.14 しおかわ雲丹（https://www.instagram.com/shiokawa_uni/）

しおかわ雲丹

No.13 新井リマ（https://www.instagram.com/arai_rima/）

新井リマ

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No.12 天川空（https://twitter.com/amakawa_sora_44）

天川空

No.11 楪可憐（https://www.instagram.com/karen_yuzuriha/）

明里紬

No.10 三上悠亞（https://www.instagram.com/yua_mikami/）

三上悠亞

No.9 明里紬（https://twitter.com/akari_tsumugi__）

明里紬

No.8 楓可憐（https://www.instagram.com/kaede.karen_life/）

楓可憐

No.7 椎名ゆな（https://www.instagram.com/yunashiina/）

椎名ゆな

No.6 彌生美月（https://twitter.com/y_mizuki127）

彌生美月

No.5 伊藤舞雪（https://twitter.com/mayukiito）

伊藤舞雪

No.4 希島愛理（https://twitter.com/airi_kijima）

希島愛理

No.3 相澤南（https://www.instagram.com/epoint2016/）

相澤南

No.2 石川澪（https://www.instagram.com/ishikawa._.mio/）

石川澪

No.1 河北彩花（https://www.instagram.com/saika_kawakita__official/）

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Bookmate排名來源：https://bookmate-net.com/