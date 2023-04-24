AutoGPT教學懶人包｜下載、安裝方式及實測　自主分析功能更強大

比Chatgpt更厲害的AutoGPT來了！不用再不停地下指令，就能自動完成任務。本文將分享怎麼用AutoGPT、AutoGPT是什麼、AutoGPT怎麼下載給你。無論是Chatgpt還是GPT-4最大的痛點就是要不停地問問題，因為AI並沒有自主的想法，具有自主連還詢問能力的AutoGPT，變成了開源軟體Github近來特別火熱的議題。只要提供AutoGPT一個簡單的提問，他就有能力去設想你需要什麼，便自主蒐集資料，生成訴求，幾乎可以說是一鍵完成。如此革命性的AutoGPT絕對是繼基本Chatgpt概念理解後，下一個必須了解的AI技術。



AutoGPT是什麼？AutoGPT和GPT-3差在哪？

Tesla前AI總監，現加入OpenAI團隊的Andrej Karpathy表示，AutoGPT是「提示工程的下一個尖端」。所謂的提示工程就是以人工智能為基礎，給予提示和指令生成出結果，常用於自然語言處理（NLP）。

▼▼▼比ChatGPT更強大？▼▼▼

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AutoGPT由開發人員Significant Ggravitas近期發佈於開源軟體GitHub上，它以GPT-4作為驅動基礎，並允許AI「自主行動」，也就是說用戶不用提示每個操作步驟，只要花30分鐘就可以完成設置 。

AutoGPT是一種全自動的人工智能系統，其最大的特點在於能夠根據任務指令進行分析和執行，而不需要用戶參與其中的中間環節。相比之下，ChatGPT需要服從用戶的指令才能進行操作。

AutoGPT的自主性非常高，它可以自己提出問題並進行回答，就像一個能夠自行使用Google搜索引擎解決問題的人類。用戶可以設定總體目標，然後讓AutoGPT逐步採取措施來實現這些目標，這種概念被稱為「AI代理」。

目前，AutoGPT已經擁有多項功能，包括：上網蒐集資訊、儲存資訊、生成用於文本生成的GPT-4實例以及使用GPT-3.5總結資訊。這些功能的實現都是完全自動化的，用戶無需高度參與其中的運作。

AutoGPT怎麼運用？

實例1. 發展電商事業

AutoGPT是一種正在被人們積極探索的技術，尤其在Twitter上，一位用戶示範了它在電子商務業務中的應用。這個例子展示了AutoGPT讓AutoGPT開發電子商務業務，代替人自動的瀏覽網絡資源、尋找商業創意。透過AutoGPT，人們可以省去繁瑣的人工操作，讓技術來自動完成任務。這種技術的優勢不僅在於節省時間和成本，也能夠提高生產效率和創造力。因此，AutoGPT的未來潛力不容小覷。

實例2. 僅花3分鐘就架好一個網站

另一位網友再Twitter上分享，他僅花了3分鐘就用AutoGPT建立好一個網站了！請AutoGPT架設網站後，它自動使用了React和Tailwind CSS的技術，全憑自己處理，無須人類插手。

怎麼安裝AutoGPT？

雖然說AutoGPT比單純的CPT-3、GPT-4來的更方便、更有判斷力、更聰明，不過想使用GitHub上的AutoGPT資源門檻比較高一點，文末也會教大家比較簡單的替代的方法 。回到「怎麼安裝AutoGPT」，用戶在開始前，需要對終端命令有基本的概念，並且完成以下步驟：

1、註冊Github

2、安裝Python

3、下載Docker桌面

4、獲取OpenAI API金鑰

5、從GitHub中複製AutoGPT儲存庫，並按AutoGPT儲存庫頁面中指示執行



有沒有簡易替代AutoGPT的方法？

如果需要程式概念，讓想嘗試AutoGPT卻步的人，可以試試看AgentGPT，使用方式和基礎的Chatgpt非常像，只要丟出一個問題，一鍵送出即可。不過，不同於Chatgpt，它會自主發想可能發生的問題與解決之道。

不過，既然AgentGPT比開源軟體上的AutoGPT方便，為什麼還是有人想學習如何使用AutoGPT呢？根據Open AI Master報導，AgentGPT是一個建立於GPT-3的語言模型上，而AgentGPT則是建於GPT-4作為驅動基礎。

怎麼用AgentGPT？

步驟一：在Name的欄位取名



步驟二：在Goal的欄位下訂目標



步驟三：按下Deploy Agent



*在負載量太大時AgentGPT會向你要求OpenAI API金鑰，只要輸入金鑰便能開始使用。



經風傳媒編輯實測，僅僅是以Create a comprehensive plan for Mother's Day skincare product sales.（制定一份全面的母親節護膚產品銷售計劃）為目標，沒有給予任何的指令，AgentGPT就開始自動思考。

自動列舉出3個任務：

1. 開發針對母親的促銷活動，強調選定護膚產品的好處。

2. 與銷售團隊合作，創建母親節禮物套裝，包括選定的護膚產品，並提供特殊優惠。

3. 分析客戶數據以識別母親們使用的最佳護膚產品。

接著列出了建議：

保濕霜：保濕霜在母親中也很受歡迎。 她們正在尋找可以幫助保持皮膚水分和健康的產品。

防曬霜：母親們也關心保護皮膚免受太陽曬傷。 防曬產品一直是這個人群中表現最佳的護膚產品之一。

眼霜：眼霜在母親中也很受歡迎，因為它們可以幫助減少眼周黑眼圈和浮腫。

精華液：精華液也是母親的熱門選擇之一。 她們正在尋找可以提供抗衰老效果，並有助於提亮和均勻皮膚色調的產品。

根據這個分析，我建議在母親節銷售中專注於這些表現最佳的護膚產品。 考慮提供這些產品的促銷或折扣，以吸引更多的客戶。

在沒有任何人為操作下，AgentGPT運用了自動的AI技術，繼續延伸想法：

為了針對母親節的護膚產品促銷活動，開發針對母親的宣傳活動，強調所選護膚產品的好處。通過分析目標和任務，制定了一個全面的計劃：研究和選擇高質量的護膚產品，專門為母親的護膚需求而設計，例如抗衰老、保濕和滋養。

確定目標受眾，通過各種渠道，如社交媒體、電子郵件營銷和直郵，針對母親創建宣傳活動。創建有說服力的內容，強調所選護膚產品的好處，包括使用前後的照片、證明書和產品評論，展示定期使用的可見效果。提供獨家折扣和特殊優惠，例如購物贈品或打包優惠，以吸引母親購買。與影響者或美容專家合作，他們可以向其追隨者背書和推薦所選護膚產品，從而增加品牌知名度和信譽。通過銷售數據和客戶反饋監控和分析宣傳活動的成功，以優化未來的營銷努力。

此外，我們還與銷售團隊合作，創建了母親節禮品套裝，並提供特別優惠。我們還創建了促銷材料，以在社交媒體和電子郵件通訊中推廣母親節禮品套裝和優惠。我們還培訓銷售代表，以確保他們熟悉並能夠有效地推廣和銷售產品。最後，我們還將跟蹤銷售和客戶反饋，以評估計劃的成功，並確定改進的領域，如果初步銷售目標未達成，還可以考慮延長促銷期或提供額外激勵。

也就是說受眾的特質、適合推銷的產聘、甚至是推銷渠道都幫人列舉得很清楚。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：AutoGPT怎麼用？不用再向ChatGPT下指令了！下載、安裝方式一次看，無須人工插手自動完成任務】