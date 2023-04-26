WhatsApp 分身模式｜早前一直有傳聞指出 Meta 將會為旗下的知名通訊軟件《WhatsApp》加入 Companion Mode（即分身模式或同伴模式），允許多部智能手機或其他裝置登錄同一帳戶，而此功能在今日（4月26日）就正式實裝，而且更為原本的連結裝置功能帶來了多一層的實用性。



WhatsApp 多機連結功能實裝、突破主機連線限制

在原先的流出當中，這個多機連結功能被稱作「夥伴模式／分身模式（Companion Mode）」，但在正式加入 WhatsApp 新版本之後，這個多機共用 WhatsApp 的功能則變成了原本的「連結裝置（Linked Device）」的延伸。

新版本的連結裝置功能，可以同時支援 4 部副機連結至同一帳號（蔡浩騰 攝）

在新版本的 WhatsApp 當中，「連結裝置」功能可以支援最多 4 部的副機進行連接，換言之即同時 5 機共用一個 WhatsApp 帳號再非夢想。

同一時間，新版本的「連結裝置」功能亦再不需要主機有連線、其他副機才能接收訊息，而是各機在連結同一帳號之後，都可以獨立連接 WhatsApp 的伺服器進行訊息收發，即使主機斷線，其他裝置都可以繼續通訊。

5 步設定 WhatsApp 分身模式

WhatsApp「分身」一向是不少用家都想要使用的功能（圖 RADNESS）

WhatsApp 新版本的「連結裝置」功能之的啟用步驟，與從前將手機與瀏覽器同步的「連結裝置」功能非常相似，只需要 5 步簡單設定就可以設定完畢，在多於一部手機／平板上使用同一 WhatsApp 帳號👇👇👇

首先，於其他手機的註冊登入畫面，右上角可以選擇「連結裝置」，之後畫面會顯示一個登入用的 QR Code，以主機打開「連結裝置」功能再掃描該 QR Code 即可讓新註冊的手機成為同一帳號的副機使用、存取同樣的聊天紀錄及發送訊息。

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