WhatsApp分身模式正式推出！記者實試5部手機可同時用一帳號
WhatsApp 分身模式｜早前一直有傳聞指出 Meta 將會為旗下的知名通訊軟件《WhatsApp》加入 Companion Mode（即分身模式或同伴模式），允許多部智能手機或其他裝置登錄同一帳戶，而此功能在今日（4月26日）就正式實裝，而且更為原本的連結裝置功能帶來了多一層的實用性。
WhatsApp 多機連結功能實裝、突破主機連線限制
在原先的流出當中，這個多機連結功能被稱作「夥伴模式／分身模式（Companion Mode）」，但在正式加入 WhatsApp 新版本之後，這個多機共用 WhatsApp 的功能則變成了原本的「連結裝置（Linked Device）」的延伸。
在新版本的 WhatsApp 當中，「連結裝置」功能可以支援最多 4 部的副機進行連接，換言之即同時 5 機共用一個 WhatsApp 帳號再非夢想。
同一時間，新版本的「連結裝置」功能亦再不需要主機有連線、其他副機才能接收訊息，而是各機在連結同一帳號之後，都可以獨立連接 WhatsApp 的伺服器進行訊息收發，即使主機斷線，其他裝置都可以繼續通訊。
5 步設定 WhatsApp 分身模式
WhatsApp 新版本的「連結裝置」功能之的啟用步驟，與從前將手機與瀏覽器同步的「連結裝置」功能非常相似，只需要 5 步簡單設定就可以設定完畢，在多於一部手機／平板上使用同一 WhatsApp 帳號👇👇👇
首先，於其他手機的註冊登入畫面，右上角可以選擇「連結裝置」，之後畫面會顯示一個登入用的 QR Code，以主機打開「連結裝置」功能再掃描該 QR Code 即可讓新註冊的手機成為同一帳號的副機使用、存取同樣的聊天紀錄及發送訊息。
WhatsApp 可以自製貼圖STICKER嗎?
可以！如果你是使用iPhone 且運行iOS 16，更不需要安裝任何APPS，可直接在iPhone 相片APP內製作貼圖，詳細做法可參考以下連結:Link
WhatsApp 最近有甚麼新功能？
WhatsApp有3大必學新功能，且非常實用，比如可以將重要的訊息加Pin置頂，針對群組也有很多新玩法，詳情法可參考以下連結:Link
WhatsApp 分身模式 Companion Mode 是甚麼？可以多機共用1個WhatsApp戶口嗎？
Companion Mode（即分身模式或同伴模式）允許多部智能手機或其他裝置登錄同一帳戶、同時訪問聊天紀錄、發送消息和進行語音通話，想知更多可參考以下連結：Link