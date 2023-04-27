日本新一代選擇拍拖甚至結婚的年輕人買少見少，各婚姻介紹所都攪盡腦汁，增加相親的適婚男女參加者數量。而當中有調查表示，原來日本女性的擇偶條件有變，愈來愈能接受沉遊TV Game、動畫的御宅族男性。宅男有4個重要原因，令女性覺得很適合與他成家立室，將下半生交給對方照顧。



4個優點｜宅男成搶手貨

28歲女性森本宮子小姐接受訪問，談到宅男的魅力：「覺得宅男對一件事如此投入，做人會很認真；收工不會跟同事上司去飲酒應酬、除了買game買玩具生活上不會再有其他花費「不會對女性有奇怪的束縛和控制欲」而且遇過一些有宅傾向的男性，為人都很誠實可靠，作為另一半的條件相當之好。

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沉迷打機宅男4優點成日本女性結婚對像

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網民半信半疑

網民看完報導後只覺半信半疑，認為只是婚姻介紹所的宣傳手法，表示：「毒L最忌有自信」「班女人未玩夠前咪又係畀壞男人追，去到20到尾就搵個斯文男人結個婚。」「係咩原因令你覺得宅男使錢好少（你太睇少BANDAI了）（如果你知我部電腦砌咗幾錢的話）」「如果你好似《SAO》Kirito咁靚仔，就宅少少都唔怕」「如果你好似異世界舅舅咁樣衰，或者好似《Hunter》奇路亞哥哥咁肥，就要努力少少搵錢先有機會喇。」另外，還有一位女網民提到「我以前曾經是電競選手，訓練和打機令生活日夜顛倒，最後跟男友分手了。所以沉迷打機真的能成為：好的另一半嗎？」不知大家又是否同意？宅男真的是很好的結婚對像嗎？不妨留言講講感想。

如果你好似《SAO》Kirito咁靚仔，就宅少少都唔怕

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網民看完報導後只覺半信半疑，認為女性亦不完全只看內在美。

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