回鄉證過期、回中國內地續期｜為方便市民來往中國內地，出入境管理局今日（4 月 28 日）宣布，自 5 月 8 日起延長港澳居民來往內地通行證有效期，對證件有效期限截止日期為 2020 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 30 日的回鄉證，有效期限延長至 2023 年 12 月 31 日。



而延長有效期限的決定，其實不單為市民提供了來往內地的便利，對於回鄉證本身已經過期的市民而言，其實是提供了另一條續證用的「特快通道」。

預約回內地續證教學

中國與香港近月全面恢復通關，然而由於近幾年疫情關係，有不少香港市民想要北上消費，其港澳居民來往內地通行證（亦即俗稱的「回鄉證」）都因為過期而未能過關，而且因為突然大批市民前往續證，目前香港中旅社的預約都月月爆滿。香港回鄉證網上登記預約步驟如下：

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不過由 5 月 8 日起，持證人持有回鄉證原件，入境內地後，可以前往就近的縣級以上公安機關出入境管理部門申請換發回鄉證。而在此之外，深圳的 11 個行政大廳其實都可以預約辦理續證，在北上前預約好，就可以避免排隊的麻煩。

適用人士：持回鄉證正本並於 2020 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 30 日過期人士



需備文件：



－有效的香港居民身份證正本及副本

－須續期的回鄉證正本及副本

－港澳居民來往內地通行證申請表（須貼上白底免冠彩色近照*）



*彩色近照可考慮到場即時拍攝，因為申請時還需要一張廣東省出入境證件數字相片採集回執



其中一個可以預約辦理換證的鹽田行政服務大廳（圖 鹽田區政務服務數據管理局）

如果閣下的回鄉證在 6 個月內過期，但仍然可以正常進出內地，除了在香港預約換領證件之外，還有一個更快的途徑可以進行回鄉證的續期，就是前往深圳的 11 個行政大廳辦理續證。

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往深圳辦理換證，需要先關注「深圳公安」微信公眾號或前往深圳市公安局的網站進行預約，在深圳續領回鄉證，申請10年有效期須人民幣 350 元，小童適用的5年有效港澳居民來往內地通行證須付人民幣 230 元，另外取證時間會較香港快，只需要 7 個工作天。

然而需要留意的，是目前經此方法進行續證的話，可供預約的時段只有未來 7 天，而且所有時段都很快爆滿，各位有需要的話要把握午夜時段更新時上網搶先預約。