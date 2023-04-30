4月28日凌晨，元朗一間車房意外起火，更傳出爆炸聲，消防初步估計是雪櫃短路引致，幸意外波釀成傷亡。大型家電或多或少都存在一些安全危機，想減少意外就要懂得正確使用方法。



元朗潭尾村一間車房，在4月28日凌晨意外起火，火勢猛烈。其間傳出爆炸聲，驚動多人報警。消防撲救後發現車房內，三輪私家車被焚毀，初步估計是雪櫃短路引致起火，事件沒有人傷亡。

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在較混亂的環境下，更要小心大型家電的使用安全，因一發生短路起火，就很容易波及其他物品，令火勢迅速蔓延。第一樣要留意的是，雪櫃頂上，以及旁邊放雜物有一定危險性，因有機會影響雪櫃的散熱效率，如放置的物品有水的話，更有機會滲入雪櫃影響摩打運作，甚至導致短路。

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老化問題

另外，任何家電都有其使用期限。而雪櫃一般使用期限為 6～15年，當雪櫃出現老化時，運轉的噪音或會增大，甚至發生顫抖。部分老化的線路會消耗很多電，當這些電能轉化成熱能時，就存在起火的風險。

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拖板不能亂用

雪櫃﹑洗衣機﹑冷氣機等耗電量高的大型家電，都不應該使用拖板，以及和其他電器共用插頭，應使用獨立的插座。由於雪櫃不太會被移動，如長時間使用拖板取電的話，長年使用的拖板有更大的機會老化，容易出現短路過熱問題，因為不要使用轉插和拖板為雪櫃供電。