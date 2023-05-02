WWDC 2023 萬眾期待會看到 Apple 第一款 AR/VR 頭戴裝置，而近日再爆出 WWDC 的消息，看來今次發布會不只有一個驚喜。根據彭博記者 Mark Gurman 爆料，有消息指出傳聞已久的 15 吋 MacBook Air 很有可能也在 WWDC 2023 亮相。此外，也指出這款新 MacBook Air 將會與 Apple 的其他產品一同登場，以下將一次過分享 WWDC 2023 8大產品傳聞的懶人包。



WWDC 2023（Apple官方圖片）

史上最大芒 15 吋 MacBook Air

根據彭博報道指，Apple 可能推出一款歷來最大螢幕的 15 吋 MacBook Air，與現時13.6 吋 MacBook Air 配置相同，將有兩個 M2 晶片版本，其中一款晶片使用 8 核心 CPU 以及 8 核心 GPU，而另一款則是 10 核心 GPU，而目前還不清楚是否會採用藍牙 5.3 技術。

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15 吋 MacBook Air 傳會有瀏海設計、1080p FaceTime 前鏡頭、MagSafe 3 充電、兩個 USB-C/Thunderbolt 3、3.5mm 耳機插頭、Touch ID 鍵盤以及 Force Touch 觸控板等。此外，將提供四種顏色選擇，包括午夜色、星光色、太空灰和銀色，與 13 吋 MacBook Air 相同。

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Reality Pro AR/VR 眼罩

而重頭戲定必落在「Reality Pro」- AR/VR 頭戴裝置上，預計配備 4K 微型 OLED 螢幕、貼合面部的網狀材料以提高穿戴舒適度，以及用於身份驗證和面部表情檢測的虹膜掃描等高端功能。此外，這款 AR/VR 頭戴式裝置的外觀設計還沒有太多消息，但是據傳將採用舒適的頭帶設計。相比其他 VR 裝置，這款裝置可能會更輕盈、更方便穿戴。

目前「Reality Pro」傳出售價約 3,000 美元（約$23,549），光從單價來看，屬於非常高價格的商品。不過還要看實際應用和功能，才能推斷「Reality Pro」能否打破近年 AR／VR 產品被用家忽視的情況。

Mac Pro

據 MacRumors 的報導，使用 Apple Silicon 晶片的 Mac Pro 更新版本有望在 WWDC 2023 上推出。相比現有版本，這款新 Mac Pro 的設計可能沒有太大的變化，主要的升級在於採用了最新的 Apple Silicon 晶片，以及與現有的 Intel 版本進行過渡。

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5大OS系統更新

每年 WWDC 少不了的，當然是五款操作系統的更新，包括 iOS 17、iPadOS 17、macOS 14、watchOS 10 和 tvOS 17。在 iOS 16.4 已經帶來了很多新功能後，大多數人認為 iOS 17 不會有太大的提升，主要集中在支持「Reality Pro」設備和添加大螢幕 iPhone 的分屏功能，可以同時使用兩個應用程序。

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資料來源：MacRumors