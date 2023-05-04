報名參與AWSome Day免費雲端課程、遙距探索AI世界兼贏限量禮品

AWSome Day 免費雲端課程｜生成式人工智能（Generative AI）今年成為科技界最炙手可熱的話題，從 AI Chatbot 到 Midjourney，人工智能不單在文字／圖片創作上帶來衝擊，人工智能指數級的發展更有可能大大地影響人類的未來生活，不想被時代淘汰，就需要及早了解一下生成式 AI 並學習如何利用它了。



生成式 AI 比人類更快、更強？

幾年前還只存在於理論、甚至是科幻電影中的情境，在 2023 年竟然完全成真 － 現在只需點擊一下、輸入幾個簡單指令，AI 就可以像人類一樣寫作、分析資料、查找錯誤、繪圖等等，作品的質量可以比人類更好之餘，速度更可以快上幾十倍。

叙福樓行政總裁黃傑龍早前就「親自操刀」、利用生成式 AI 繪畫 2022 年的公司年報封面，前後只是用了 20 秒（圖 Facebook）

AI 會取代人類嗎？

隨著 AI 的崛起，人們不住地問著同一問題：人工智能會取代人類大腦嗎？

可以肯定的是，目前在網絡上熱爆的人工智能工具，其實不過是非常初步的模樣，通過不同的機器學習（Machine Learning）過程，AI 可以自行學習及分析數據，當累積更多的數據，AI 就會越發「聰明」，在文字以及圖片之外，未來可以創建更全面的內容、生成影片，甚至進行更複雜的決策；隨著我們繼續使用 AI 來提高工作效率和進行特定工作，很難避免 AI 在某些行業中取代人類。

其他工種未知，但生成式 AI 是已經大大威脅到了人類畫師的生計了（圖 Leonardo.ai）

那麼，要如何在 AI 的洪流中站穩陣腳、不被淘汰？關鍵是要了解 AI，並學習如何利用它為自己工作，而一個珍貴的學習機會就正於 AWSome Day 等待大家。

AWSome Day 助你揭開 AI 神秘面紗

於 5 月 11 日舉辦的 AWSome Day，是一個由 AWS 免費提供的網上雲端課程，課程時間長 3 小時，內容為初學者而設，即使不是IT專家，也可以從中學習 AI 的基礎知識，而且課程是用廣東話編寫、易於理解，各位參與者甚至可以實時提問，以及透過即時技術演示，了解 AI 背後的運作原理。

完成 AWSome Day 課程，不單止可以得到與 AI 相關的最新知識，更可以獲得證書以及有機會贏取限量的AWS 紀念品，如此難得機會，還不即時按以下連結報名？

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