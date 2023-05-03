連登有網民以「屋企人過咗身，有冇辦法開到Samsung電話個密碼」為題開 Post，指希望可以在去世家人的手機聯絡人中，找出其親朋戚友交代過身事宜，因此開 Post 求解鎖手機密碼方法。可是，連登仔竟給出大量負評，而且提供實際建議的人非常少，原因又是什麼呢？



連登仔：還返畀人啦

雖然網民以「家人過身」為由，想請教破解 Samsung 手機的方法，不過連登仔並不賣帳，認為網民是從某渠道得到該部手機後，用這個借口尋找破解方法。有網民就認真回覆指，就算有家人的死亡證，甚至能證實該手機屬於其家人，Apple 和 Samsung也不會為其解鎖手機，早年連 FBI 要求 Apple 解鎖 iPhone 也不被接納。

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Apple「遺產聯絡人」

由於該網民沒有太多回覆，目前未能分辨出其說話的真偽，不過如真的怕家人過身後失去其手機上的資料，Apple 其實有方法預先設定「遺產聯絡人」。當 Apple ID 用家設定了「遺產聯絡人」後，用家過身後該聯絡人就可以取用其 Apple 帳戶資料，包括相片、檔案、裝置備份等。這個方法能避免因忘記密碼，或沒法使用 Touch ID／Face ID 的情況下，仍能分享個人資料。

資料來源：連登、Apple