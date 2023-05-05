很多人都是手機不離身，甚至洗澡時仍要一直使用，雖然大多手機都要防水功能，而且電量不足以令人觸電，但如邊充電邊洗澡就完全不同說法。義大利一名 16 歲少女，就因犯了這個手機充電禁忌，因而觸電身亡。



據《鏡報》報導，義大利 16 歲少女（Maria Antonietta Cutillo）在本月 2 日晚上 7 時許，在浴室浸浴時，一邊與朋友傾電話，同時手機更是一邊充電的狀態。結果，該女少不小心把手機連同部分充電設備，一同跌到浴缸當中，即場遭到嚴重電擊身亡。

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報導指，該少女的朋友從電話中，聽到少女一陣尖叫並突然失去回應，於是馬上報警求助。唯警方到場後發現少女已經身亡，而且其中一隻手臂有被燒傷的痕跡，因此初步估計是觸電致死。

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手機充電禁忌

一般來講，就算手機跌在水中，其電量也不足以令人致死，但當手機接上插頭充池時，當充電線接觸到水面就有嚴重觸電風險。因此，洗澡時絕不能邊使用駁上電源的手機，當然最好是不要把手機帶入浴室。

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資料來源：鏡報