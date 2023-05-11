Google Pixel Fold摺機發布 售價過萬、依然抵玩過Samsung？
Google Pixel 摺機發表｜在今日（5 月 11 日）開幕的開發者大會 Google I/O 之上，Google 除了為旗下服務帶來多項重磅的 AI 功能更新消息，亦罕有地為 Fans 帶來了複數的新硬件。
除了早前已經發表的平板 Pixel Tablet 之外，傳聞了好一段時間的手機 Pixel 7a 以及 Google 首部自家摺疊式手機 Pixel Fold 亦在同場發布！
Google Pixel 設計主流、走便攜路線
Google Pixel Fold 的主要設計與目前主流的摺機沒有太大分別，與 Samsung Galaxy Z Fold 系列一樣採用對摺式設計，外屏幕為 5.8”、打開後的主屏幕為 7.6”。
不過出於屏幕比例的關係，Google Pixel Fold 的外型與 OPPO 在中國內地發售的 Find N2 有點類似，在摺疊時機身會較寬，而打開的平板狀態下比例較長，於播放一般的 16:9 影片時，上下留黑會較 Samsung Galaxy Z Fold 4 為少。
Tensor G2 處理器、潛望式鏡頭
Google Pixel Fold 的內在規格與傳聞中的基本一樣，處理晶片為 Google 自家研發的 Tensor G2、亦即與 Pixel 7 系列上的一樣。
而在相機鏡頭方面，Pixel Fold 的主鏡頭為 4800 萬像素、另有一支援 5x 光學變焦的 1080 萬像素長焦鏡以及 1080 萬像素超廣角鏡，論拍攝硬件水平非市場頂尖，但 Google Pixel 手機在軟件運算上的成果有目共睹，其拍攝能力還是叫人期待的。
搭載最新 Android 14 版本
在功能方面，Google Pixel Fold 與目前市場上現存的摺機沒有太大分別，同樣可以在大小屏之間將內容進行切換，又可半摺手機、將之放在桌上以 Tabletop Mode 觀看影片，另外在自拍時可以打開手機並以主鏡頭進行高質自拍等等。
比較值得留意的，是 Pixel Fold 內置 Android 14 出世，其加入了 Google 為平板而設的多工處理操作，讓 Pixel Fold 的大屏幕更為實用。
偏高售價、香港要靠水貨入手
Google「親生仔」手機一向有捧場客，今次 Pixel Fold 既然是 Google 首部摺機當然亦不例外，即使其叫價＄1,799 美元（換算港幣超過＄14,000）起仍然會有人買單。
但一如既往，Google Pixel Fold 依然不會在香港以正式行貨方式推出市場，如果香港用家真想要入手一部的話，就要考慮向水貨渠道入手了。