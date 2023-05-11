Google Pixel 摺機發表｜在今日（5 月 11 日）開幕的開發者大會 Google I/O 之上，Google 除了為旗下服務帶來多項重磅的 AI 功能更新消息，亦罕有地為 Fans 帶來了複數的新硬件。

除了早前已經發表的平板 Pixel Tablet 之外，傳聞了好一段時間的手機 Pixel 7a 以及 Google 首部自家摺疊式手機 Pixel Fold 亦在同場發布！



Google Pixel 設計主流、走便攜路線

Google Pixel Fold 的主要設計與目前主流的摺機沒有太大分別，與 Samsung Galaxy Z Fold 系列一樣採用對摺式設計，外屏幕為 5.8”、打開後的主屏幕為 7.6”。（圖 Google）

Google Pixel Fold 的主要設計與目前主流的摺機沒有太大分別，與 Samsung Galaxy Z Fold 系列一樣採用對摺式設計，外屏幕為 5.8”、打開後的主屏幕為 7.6”。

不過出於屏幕比例的關係，Google Pixel Fold 的外型與 OPPO 在中國內地發售的 Find N2 有點類似，在摺疊時機身會較寬，而打開的平板狀態下比例較長，於播放一般的 16:9 影片時，上下留黑會較 Samsung Galaxy Z Fold 4 為少。

Tensor G2 處理器、潛望式鏡頭

Google Pixel Fold 的內在規格與傳聞中的基本一樣，處理晶片為 Google 自家研發的 Tensor G2、亦即與 Pixel 7 系列上的一樣。

Pixel Fold 的主鏡頭可以用於自拍（圖 Google）

而在相機鏡頭方面，Pixel Fold 的主鏡頭為 4800 萬像素、另有一支援 5x 光學變焦的 1080 萬像素長焦鏡以及 1080 萬像素超廣角鏡，論拍攝硬件水平非市場頂尖，但 Google Pixel 手機在軟件運算上的成果有目共睹，其拍攝能力還是叫人期待的。

搭載最新 Android 14 版本

在功能方面，Google Pixel Fold 與目前市場上現存的摺機沒有太大分別，同樣可以在大小屏之間將內容進行切換，又可半摺手機、將之放在桌上以 Tabletop Mode 觀看影片，另外在自拍時可以打開手機並以主鏡頭進行高質自拍等等。

+ 1

比較值得留意的，是 Pixel Fold 內置 Android 14 出世，其加入了 Google 為平板而設的多工處理操作，讓 Pixel Fold 的大屏幕更為實用。

偏高售價、香港要靠水貨入手

Google「親生仔」手機一向有捧場客，今次 Pixel Fold 既然是 Google 首部摺機當然亦不例外，即使其叫價＄1,799 美元（換算港幣超過＄14,000）起仍然會有人買單。

Google「親生仔」手機一向有捧場客，今次 Pixel Fold 既然是 Google 首部摺機當然亦不例外

但一如既往，Google Pixel Fold 依然不會在香港以正式行貨方式推出市場，如果香港用家真想要入手一部的話，就要考慮向水貨渠道入手了。