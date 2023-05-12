Pan Piano 新片彈人氣動畫《我推的孩子》由YOASOBI主唱的OP《IDOL》，更出「大絕」以背面全裸+女主角星野愛Cosplay造型拍封面圖，戰術成功，view數打敗AV女優天后三上悠亞的《我推的孩子》唱跳片！



全裸更衣｜還有戴套場面！

Piano （人稱小P）以性感cosplay造型彈奏動畫歌曲，一來很敢露、二來也很會趕潮流，總會找出現時最具話題的作品去玩。《IDOL》這首歌在YouTube已刷了8,500萬點擊數，Pan Piano 今次也走在YouTuber 性感極限的刀鋒口上，因為女主角星野愛的idol打歌服其實非常密實，小P特別在演奏前來個背面全裸更衣，最煞食是封面圖上，紫色cosplay假髮wig襯托出小P的超幼細纖腰，引得台灣PTT討論版的師兄留言：「真假！這部這麼色喔！那我要看了，謝謝小p．」素海霖繪麗奈扮完兩套AV片後，會不會也考慮一下演Cosplay類型AV呢？

Pan Piano 新片彈人氣動畫《我推的孩子》主題歌《IDOL》

點圖觀看小P全裸換衫及戴套場面！



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View數多三上悠亞1倍以上

截至2023年5月12日下午，Pan Piano 的短片已經有35萬1000 Views，相反三上悠亞因為包得密實，又唱又歌就只得13萬5千 views，兩位的頻道都有300多萬追蹤，但一張圖就可以令view數倍翻，大開眼界。不過一條是彈琴、一隻是歌舞，而且連歌曲也不一樣，所以三上悠亞的我推的孩子Cosplay唱跳片，還是很值得一看的。

其實小P現時在YouTube上的影片已不是她最賺錢的項目，真正重點都在Patreon／P站收費片上，那邊不只有彈琴，還有跳舞和其他性感小短片收看，收費會員專用新片甚至會性感滾床單！

回帶看小P性感造型

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