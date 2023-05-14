雨天乾衣｜根據天文台九天天氣預報顯示，未來九日有足足 6 日都會下雨。踏入梅雨季，天氣潮濕令衣物鞋乾外，每日回家濕透的鞋亦令鞋櫃充滿異味，想在雨天也能有效率乾衣、乾鞋，原來可以利用這兩個家電幫忙。



乾衣不一定要用乾衣機

礙於經濟、家居空間不足等原因，並不是每個人家中都有乾衣機，而雨天想晾乾衣物，中電就建議可以同時使用抽濕機和風扇幫忙。由於抽濕機能減少空氣中的濕度，能加快衣物乾燥的速度。同時，風扇可以通過不斷把空氣吹過衣物，令衣物的水分蒸發得更快，兩者同步進行就能加速乾衣。

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中電提醒，在抽濕機出入風口最少預留30厘米，不宜放近牆邊，令空氣更易流通。另外，最好關上門窗製造密閉空間，減省抽濕時間。中電強調使用抽濕機乾衣時，不要放入衣櫃﹑壁櫃等狹窄密封地方，以免狹窄空間的溫度不斷上升，使抽濕機無法有效地操作而出現故障或過熱問題。

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乾鞋同樣活用抽濕機

抽濕機在潮濕重的香港其實可說是不可或缺，因為連鞋都可以透過抽濕機來弄乾。只要把濕了的鞋放在抽濕機附近，盡量靠近抽濕機的出風口，令鞋更容易吸收乾燥的空氣。為了令空氣更流通，兩隻鞋之間要留出足夠的空隙，以免互相擋住空氣流動。但需要注意的是，利用抽濕機乾鞋，要留意鞋的物料，如真皮和麂皮鞋，抽濕機有機會令皮質變硬、出現裂紋，甚至變形，因此使用前要覺檢查鞋的材質是否合適。

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