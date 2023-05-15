WhatsApp 新功能！編輯重寫已傳訊息｜WhatsApp 作為目前最多人使用的手機傳訊工具，雖然快捷好用，但由於用戶輸入時的手民之誤，經常鬧出不同笑話。



首部突破1億港幣票房的港產電影《飯戲攻心》就以 WhatsApp 傳錯訊息引發的誤會為其中一個橋段（《飯戲攻心》劇照）

雖然刪除已送出訊息的功能在年前已經推出，但仍然有不少用戶都認為 WhatsApp 有必要加入編輯訊息的功能以更好地緩和傳錯訊息時的尷尬情況，而這個功能或在不久的將來正式加入 WhatsApp 當中。

WhatsApp 試行新功能、已傳訊息可編輯？

WhatsApp 較早前對加入 Android 版本試用者計畫的用戶推送了新 beta 版本，是次的版本號為 2.23.10.13，除了更新幾個新功能及小改進之外，有人就發現這個版本加入了供用戶編輯已發送消息的功能。

此「編輯訊息」功能已經被 WhatsApp 用戶強烈要求了一段時間，因為它可以使用戶有能力更正錯誤發送、或澄清不清楚的消息。據 WABetaInfo 報導，該功能啟用之後，用戶可以長按已發送的消息，然後從頂部菜單中選擇「編輯」以更改消息內容，而編輯後的版本將對被所有接收者見到。

該功能啟用之後，用戶可以長按已發送的消息，然後從頂部菜單中選擇「編輯」以更改消息內容（圖 WABetaInfo）

然而，此功能存在一些限制，包括編輯後的消息會被加上「已編輯」的標註，並且據悉還會有一定的時間限制 － 按照目前的設定，訊息在被傳送 15 分鐘後就不能被編輯。

雖然不少用戶都渴望試用這個功能，但它離實裝尚有好一段距離。據悉即使是 WhatsApp 測試用戶，都並非所有人都收到這項功能更新，表明是分階段、向一部份「特選用戶」推出以達到測試目的，只希望 WhatsApp 方面測試完成之後可以盡快地將此功能普及至所有用戶的 WhatsApp 之上吧？

2023 打工仔必知 5 大 WhatsApp 新功能

「編輯訊息」功能未必能短時間內與大家見面，然而 Meta 近半年以來其實一直在大幅加強 WhatsApp 於實用層面的功能，以下就為大家整合了幾個 2023 年新增、且對打工仔特別實用的功能供大家參考👇👇👇