WWDC 2023 將在香港時間 6 月 6 日，凌晨一點舉行，Apple最新公開工 WWDC 的活動流程，除了最重點的 Apple Keynote 產品發表直播外，更有Apple 設計大獎活動和其他開發者活動。以下一次過整合 WWDC 2023 的活動內容：



Apple Keynote

WWDC 第一個活動就是重點的 Apple Keynote 發表會，將會公開 iOS 17、iPadOS 17、macOS 14、watchOS 10 和 tvOS 17 五大系統，以及萬眾矚目的Reality Pro AR/VR 裝置等產品。

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WWDC2023 6月6日舉行內容公開

WWDC2023 6月6日舉行內容公開

今年WWDC比以往更多果迷關注，原因落在盛傳會在發布會登場的 Reality Pro 眼罩上，預計配備 4K 微型 OLED 螢幕、貼合面部的網狀材料以提高穿戴舒適度，以及用於身份驗證和面部表情檢測的虹膜掃描等高端功能。此外，這款 AR/VR 頭戴式裝置據傳將採用舒適的頭帶設計。相比其他 VR 裝置，這款裝置可能會更輕盈、更方便穿戴。

WWDC2023新品不只Reality Pro眼罩 最大螢幕MacBook Air或將登場

史上最大芒 15 吋 MacBook Air

另一個有機會將在 WWDC 2023 登場的是，Apple 歷來最大螢幕的 15 吋 MacBook Air。與現時13.6 吋 MacBook Air 配置相同，將有兩個 M2 晶片版本，其中一款晶片使用 8 核心 CPU 以及 8 核心 GPU，而另一款則是 10 核心 GPU，而目前還不清楚是否會採用藍牙 5.3 技術。

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Platforms State of the Union 活動

完結 Apple Keynote 後，Apple 將在凌晨 4 點 30 分舉行Platforms State of the Union 活動，協助開發者了解 Apple 平台的新工具、技術和發展的深度運用。

Apple 設計大獎活動

活動當天的早上 9 點 30 分，Apple 將發表設計大獎 2023， 公布今年有什麼開發者作品，在藝術、工藝、創造力等方面，獲得出色設計的表揚。

175場深度講座

6 月 7 日～10日，WWDC 2023 將推出 175 場深度講座，分享如何打造新一代 App 和遊戲，以及讓開發者與 Apple 專家進行 1對1 線上對話，以解答 App 設計、技術和 App Store 的相關問題。

WWDC 2023 直播期間，科技玩物也會和大家即時分享活動重點內容，如想率先了解 Reality Pro 到底有多少驚喜，就記得不要錯過 WWDC 2023 懶人包，以及產品詳情介紹內容。

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